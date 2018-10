La zaina Emilia Romagna se quedó con la prueba central de la jornada disputada hoy en el Hipódromo de Mendoza luego de doblegar a Luz Puntano en un clásico final de cabeza a cabeza. Esta contienda fue el punto más alto de una tarde muy interesante que contó con un excelente marco de público (cuando hay cuadreras de nivel el público responde, eso no es una novedad a esta altura).

Emilia Romagna volvió a demostrar toda su velocidad al imponerse, una vez más, en un clásico cuadrero. La pensionista de Carmelo Delgado no corría en el Hipódromo desde marzo pero tampoco tuvo problemas para recuperar su memoria y poner en valor sus dotes de muy buena yegua. La verdad es el clásico de hoy, disputado sobre 350 metros, tuvo como ganador a Luz Puntano desde la largada hasta faltando dos metros para el disco. Pero justamente en esos dos metros finales Emilia Romagna fue un “vendaval” y terminó dominando la carrera abierta. Gran faena de Ángel Miranda en los cueros de la ganadora, la cual además igualó el récord para 350 metros (19” 1/5).

Del resto del programa se destacaron los triunfos de: Puerto Inca (ganó en la última en el mismo tiempo que Emilia Romagna), Looking Sidney (de punta a punta y con gran faena de José Luis Campanello), Juana Donosa (volvió con todo la valiosa yegua de Pelayes) y Que Vaivén (segunda al hilo para el de Dani Rivamar).

Puerto Inca también ganó en tiempo récord.

EL CRACK DEL DÍA

Esta vez la chapa de figura de la jornada quedó en poder de Gerardo Tempesti. El aprendiz redondeó un gran doblete gracias a los triunfos de Juana Donosa y Milonga Corralera.

Gerardo Tempesti, conduciendo a Juana Donosa.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras del Hipódromo de Mendoza se disputa el 28 de octubre. Ese día se correrá en simultáneo con el Hipódromo La Punta de San Luis.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “JORGELINA” - (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON MATEO 60 M. Junco

2° BRAND NEW EYES 58 S. Fernández 1 ½ cpos

3° VALENTINA 58 A. Miranda 1 cpo

4° KETOS 61 L. Escudero 1 cpo

(*) VONETIANO 60 C. Zárate

(*) Dio por tierra a su jinete a 100 de la largada.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,20. Dividendo de la Combinada: $ 6,25. Dividendo de la Trifecta: $ 4,70. Tiempo: 19” 3/5. Cuidador: B. Mantelli. Stud: Don Anastasio. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “SECOND FORCE” – (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PICACHU 58 J. Gómez

2° COPERITA 61 L. Escudero pczo

3° CHE COQUITO (*) 58 A. Miranda dist

U° HALCÓN 58 R. Bascuñán 3 cpos

(*) Distanciado del 2do al 3er puesto por las molestias ocasionadas a Coperita.

No Corrieron: (1) PILAR. Dividendo del Ganador: $ 4,55. Dividendo de la Combinada: $ 25,65. Tiempo: 14” 4/5. Cuidador: J. C. Ollarce. Stud: Sol.

3 ra carrera

Premio: “HORTENSIUS (2012)” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SILVER FINGERS 55 R. Bascuñán

2° REINA VENTOSA 54 G. Tempesti 2 cpos

3° FUNKY STRIPES 53 F. Campos 9 ½ cpos

4° LAWAL LEF 55 D. Ledesma 2 cpos

5° LINDÍSIMA BRAVA 59 D. Gómez 2 ½ cpos

6° ONE LAST KISS 57 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

7° FURIA NOCTURNA 55 S. Quinteros 3 cpos

U° DEMÁS LINDA 56 A. Miranda 8 cpos

No Corrieron: (2A) VERY DIFFICULT. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 85,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 65,75. Dividendo de la Trifecta: $ 375,60. Tiempo: 1’ 28”. Por: Not For Sale y Sticky Fingers, de 4 años. Cuidador: A. P. Corvalán. Stud: Pa’ Los Contras. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

4ta carrera

Premio: “TUTUCA” – (Categoría Interior) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SHY NANO 58 S. Fernández

2° LUCEÑO 58 N. Aguirre cbza

3° ASKIM 60 M. Junco 1 cpo

4° LIWEN LIN 58 J. Campanello 2 cpos

5° BURNUM 58 A. Miranda 3 cpos

6° BEAUTY DE ORO 58 J. Videla Q. 3 cpos

U° SUREÑITA 60 L. Escudero 4 cpos

No corrieron: (2) PEPE PEREJIL, (9) LUZ WAIKIMIL. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 4,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,55. Dividendo de la Trifecta: $ 53,65. Tiempo: 28” 4/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

5 ta carrera

Premio: “ROSADO VAN” – (Extraoficial) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOOKING SIDNEY 57 J. Campanello

2° BEHIND THE SUN 57 J. E. Alves S. ¾ cpo

3° MAK DAN 55 M. Ávila 2 ½ cpos

4° TOP LEOPARD 55 D. Ledesma 1 cpo

5° SHAKOTE 59 D. Gómez 1 cpo

6° EL COSMIC 55 J. Videla ½ cpo

7° LIPECACHO 57 S. Fernández ¾ cpo

8° GEA PRIZE 55 R. Bascuñán ½ cpo

9° JUAN RESTAURADOR 56 A. Miranda 1 cpo

10° WEST KILLER 53 G. Tempesti 2 cpos

11° IMPERIO INCA 55 J. Gómez pczo

12° RISA SKY 53 F. Campos 1 cpo

13° FILANDON 56 N. Aguirre 1 ½ cpos

U° YO SOY BRAVE POINT 55 S. Quinteros s/aprec.

No corrieron: (6) SÚPER JUAN TAG. Dividendo del Ganador: $ 5,85. Dividendo de la Combinada: $ 172,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 95,95. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Apuesta Triple: acertada con 65 vales, valor del vale $ 1.466,70. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Sidney’s Candy y Largamira, de 4 años. Cuidador: J. Garrido. Stud: Gauchito Antonio Gil.

6 ta carrera

Premio: “LADO BUENO” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JUANA DONOSA 54 G. Tempesti

2° ENÓLOGA SAM 58 D. Ledesma 3 cpos

3° MAJA VESTIDA 58 R. Bascuñán ¾ cpo

4° AMIGA QUERIDA 55 M. Ávila 4 ½ cpos

5° KINARI 57 N. Aguirre ½ cpo

6° E VIDENCIAS 51 (*) F. Campos 7 cpos

7° GOSH CANDLE 58 S. Fernández ½ cpzo

8° DANCING APPROVAL 54 S. Quinteros ¾ cpo

9° EVIDENCE NOW 53 J. Gómez 1 ½ cpos

U° BONANOVA 55 J. Videla Q. 6 cpos

(*) Reclamó contra Amiga Querida y no prosperó.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 4,50. Dividendo de la Combinada: $ 72,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 202,10. Dividendo de la Trifecta: $ 124,80. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 95.335,60. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Juan Talentoso y Carilinda Folie, de 5 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes.

7 ma carrera

Premio: “GO ALONE” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE VAIVÉN 55 D. Ledesma

2° KNOCK SOL 58 J. Campanello pczo

3° ANIMAL INSTINCT 58 J. E. Alves S. ½ cpo

4° CHILDER 58 S. Fernández 1 cpo

5° SAMOANO 55 R. Bascuñán pczo

6° FORLY DAY 53 G. Tempesti ½ pczo

7° MARCUS TRAIANUS 55 M. Ávila ½ cpo

8° NAMED TO SUCCEED 56 A. Miranda 2 ½ cpos

9° MILLONARIO SAM 55 J. Videla Q. 3 cpos

10° CHIAPPE 59 D. Gómez pczo

11° HENRY PAID ONCE 55 N. Aguirre pczo

12° DON IRRISORIO 50 F. Campos 3 ½ cpos

13° CASTEL NEO ROAD 51 S. Quinteros ¾ cpo

U° BALANTA 53 J. Gómez 1 cpo

No corrieron: (1) FLYING PILOT, (4) SMITIWEESON, (15ª) JEWELLERY PRIZE, (16) DORAL SEATTLE. Dividendo del Ganador: $ 4,95. Dividendo de la Combinada: $ 73,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 18,25. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 12” 4/5. Por: Compasivo Cat y Kite Light, de 4 años. Cuidador: D. Rivamar. Stud: La Familia Unida (Neuquén).

8 va carrera

Clásico: “DÍA DE LA MADRE” – (Cat. Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMILIA ROMAGNA 58 A. Miranda

2° LUZ PUNTANO 58 J. Campanello hocico

U° NEGRO DORMILÓN 58 J. E. Alves S. ½ cpo

No corrieron: (4) SORPRESIVO. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Tiempo: 19” 1/5 (Igualó récord). Cuidador: C. Delgado. Stud: Aconcagua. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Premio: “HONOR CHARRÚA” – (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MILONGA CORRALERA 52 G. Tempesti

2° SALTY SONG 57 S. Fernández 2 cpos

3° CAVILOSA 54 R. Bascuñán ½ pczo

4° SWEET LOVER 52 F. Campos 1 ½ cpos

5° BABY BAILA 54 S. Quinteros 7 cpos

6° TIDY MASTER 57 J. E. Alves S. 8 cpos

7° DESEADA LLERS 54 J. Gómez 1 ½ cpos

U° LAST PHILLY 56 A. Miranda 5 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 7,55. Dividendo de la Imperfecta. $ 5,35. Dividendo de la Trifecta: $ 16,60. Tiempo: 1’ 20” 3/5. Por: Master Of Hounds e Ironic Idea, de 3 años. Cuidador: D. Villalba. Stud: Cacho Arata. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Premio: “NAZCA” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PUERTO INCA 58 R. Bascuñán

2º LATERANO 58 J. E. Alves S. 4 cpos

3º ESTRELLA DEL NORTE 58 A. Miranda

Uº HARBOUR KEY (*) 60 L. Escudero dist.

(*) Distanciado del 3ro al último puesto por las molestias ocasionadas a Estrella del Norte.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 6,80. Tiempo: 19” 1/5 (Igualó récordCuidador: E. Martínez. Stud: Los Herederos.