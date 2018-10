El uno x uno del Tomba ante el Halcón

Las alarmas en la Bodega se encendieron. Estos dos partidos perdidos de manera consecutiva fue un llamado de atención para Diego Dabove y sus colaboradores, que atraviesan un presente que nunca habían experimentado. Es que estas derrotas acentuaron algunas falencias que por ahí pasaban desapercibidas porque los resultados eran otros.

Antes era casi cotidiano que cuando el Tomba no jugaba bien rescataba un empate o incluso lo ganaba por una situación azarosa o por aciertos de sus individualidades. Pero parece que de a poco ese crédito se va agotando como ayer, que por empuje estuvo cerca de igualarlo pero esta vez la pelota rebotó hacia afuera o el Morro no logró conectar con justeza.

Desde el vamos que el Halcón de Varela tomó el control del mediocampo y con velocidad y precisión generó mucho peligro para un defensa abierta y errática. La principal falla en el Expreso estuvo en la zona media, porque ninguno de los volantes supo tomar un rol defensivo. Prácticamente los volantes visitantes se hicieron un picnic en el primer tiempo. A la hora del juego ofensivo el Tomba fue limitado. Los pases verticales fueron imprecisos, los desbordes escasearon y en la única González la tiró al palo. Es más, por momentos Defensa entregaba la pelota pero el local no sabía qué hacer con ella.

#TNTSports | ¡Palo! Tuvo el empate Godoy Cruz en los pies de Angel González, pero su definición dio en el caño y el rebote le quedo servido a Unsain. Se salvó el Halcón.

#GodoyCruz �� #DefensayJusticia pic.twitter.com/noMOmqhVjt — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 1 de octubre de 2018

En el complemento el Tomba levantó y quiso tomar el protagonismo desde el empuje. Entendiendo que con fútbol era imposible, el Bodeguero apeló a su actitud una vez más a pesar de tener un jugador menos. El elenco de Florencio Varela fundió sus motores en los últimos 15 minutos y entregó el campo y el balón. Pero al final y en esta ocasión la suerte y la individualidad no acompañaron.

La derrota dolió porque se perdió un extenso invicto de local. Pero además el 0-1 dejó expuesto al Tomba en cuanto a lo futbolístico. “Todavía no encuentro el equipo” reconoció Dabove. Puede llamar la atención que con 7 partidos el DT aún no localice las piezas para armar el ideal. Pero Dabove tiene conocimiento, respaldo y todo el tiempo a su disposición para encontrarle la vuelta a este Godoy Cruz.

Roberto Ramírez (5): Nada que hacer en el gol. Tuvo un par de intervenciones correctas, una que sacó al corner y otra anticipando al delantero rival.

Luciano Abecasis (2): Muy flojo partido del rosarino. Lo desbordaron varias veces, perdió la marca de Togni en el gol y para colmo se fue bien expulsado por una dura entrada.

Abecasis se fue expulsado.

Diego Viera (4): Tuvo un partido errático. Falló en el cabezazo antes del gol de Defensa y Justicia, perdió un par de marcas y hasta fue superado en duelos personales. En el segundo levantó con actitud.

Tomás Cardona (4): No cubrió bien la zona y también dejó escapar a los futbolistas visitantes a la hora de marcar.

Fabrizio Angileri (5): Tuvo mucho trabajo subiendo y bajando por su franja. Alternó buenas y malas cuando fue exigido. Recién en los últimos 15’ de partido pudo soltarse y jugar con la actitud que lo caracteriza

Jalil Elías (4): Uno de los partidos más pobres del ex Newell’s. No logró acoplarse con Manzur en la marca y en la entrega estuvo muy impreciso. No impuso su presencia y el equipo lo sintió.

Elías no tuvo un buen partido.

Agustín Manzur (4): Mucha entrega pero poca claridad. No estuvo fino en los pases y tampoco supo controlar el centro del campo. En un momento tomó la posta del balón pero sin buenos resultados. Expuso algunos movimientos interesantes.

Ivan Ramírez (3): Partido para el olvido del paraguayo. Desde el arranque se lo notó perdido y errático. No supo ocupar su espacio en la cancha y repartió mal varias pelotas.

Ángel González (4): No llegó a ser ese jugador punzante y desequilibrante. En algunos pasajes estuvo ausente y no resolvió bien. Tuvo la más clara pero su definición se perdió en el parante.

González tuvo el empate pero el palo se lo negó.

Santiago García (4): No se involucró tanto en el juego y esperó mucho la pelota. Tuvo un par de situaciones pero siempre se le encimó un jugador rival. Terminó lesionado.

Fernando Núñez (4): No fue la compañía necesaria para el Morro. No ganó por su sector.

Diego Sosa (5): Entró con intensidad y metió unas asistencias interesantes.

Victorio Ramis (5): Ocupó el lugar de Núñez. Logró desbordar con peligro una vez.

Gabriel Ávalos (-): Apenas contó con una chance.