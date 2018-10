El tenis mendocino pasa por MDZ

CAMPEONES AL POR MAYOR EN SAN RAFAEL

Las canchas del San Rafael Tenis Club fueron el escenario de un nuevo Torneo Abierto de Menores con puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis y fiscalizado por la Federación Mendocina de Tenis.

Entrega de premios en el Torneo Abierto

El mismo se jugó en dos categorías de Varones, sub 12 y sub 14 y una de Damas, sub 14; en todos los casos tanto en singles como en dobles.

Estos son los resultados de cada una de las finales



Categoría -12 años Varones

Máximo Ferrara a Brahim Sama Muñoz por 7/5 y 6/0

Copa de Plata: Bautista Masiero a Valentín Cortés 7/6 y 6/3

Dobles: Brahim Sama Muñoz/Facundo Pereyra a Máximo Ferrara/ Valentín Cortés 6/4 y 6/3

Categoría -14 años Damas:

Greta Zawels a Julia Reyes 6/1 7/5

Segunda Chance: Victoria Salomone a Milagros Altamiranda 6/4 y 7/5

Dobles: Greta Zawels/ Belén Tello a Victoria Salomone/ Milagros Altamiranda 6/3 y 6/1

Categoría -14 años Varones:

Santino Tarantelli a Agustín Giménez Batistini 6/4 y 6/1

Segunda Chance: Felipe Linares (La Pampa) a Omar Gamboa 7/6 y 6/0

Dobles: Iannis Miletich/ Agustín Giménez Batistini a Santino Tarantelli/ Lisandro Granizo 3/6, 7/6 y 10/6

Paralelamente y fuera de torneo, se disputó un cuadrangular en categoría libre de jugadores de 16 años y 19, donde participaron Tomás Cucharini, Agustín De Antonio, Damián Otin y Juan Martín Accossatto, quien se terminó coronando campeón.

La organización estuvo a cargo del cuerpo de profesores del San Rafael Tenis Club Diego Forcada, Gustavo Juri, Elias Juri y José Luis Rodríguez y contó con el apoyo de Empresa de Yeso Selenita, familia Santisteban, CTC, Federación Mendocina de Tenis y la Comisión del San Rafael Tenis Club.

GRAN ACTUACIÓN DE TUPALLE EN NEUQUÉN

El jugador del Club El Trébol de San Martín tuvo una muy buena semana en la provincia de Neuquén, en donde se desarrolló el Torneo Nacional de Menores (Ex Grado 1). El jugador mendocino alcanzó las semifinales de Categoría sub 19, instancia en la que cayó ante Thiago Pernas por un doble 6/3.

Tupalle junto a Docters ganaron el dobles.

La revancha la tomó en dobles, en donde junto a Fernando Docters superaron a Casanova y Amarilla por 6/4 y 6/2.

DEBUT CON EL PIE DERECHO EN JUJUY

El equipo de +50 años de la Asociación Tenistas Veteranas de Mendoza debutó con éxito en el 35° Torneo Nacional de Veteranas que se está jugando en la provincia de Jujuy con la participación de mas de 500 mujeres de todo el país.

Gran equipo el de las chicas de +50 años

El equipo integrado por Stella Degarbo, Adela Ampuero, Stella Rodríguez, Mariela Martínez, María José Glielmi y Jacqueline Schkop superó en la primera fecha a 3 a 0 a Aconquija en tres partidos vibrantes. Este martes se medirán ante Rio Cuarto buscando seguir avanzando en busca de los puestos de privilegio.

El equipo de +70 años hará su debut este martes.

SIGUE LA ACCIÓN EN EL INTERCLUBES

El Torneo Interclubes 2018 de Categorías sigue a paso firme. Este fin de semana se jugó la cuarta fecha de este certamen que reúne a más de 800 jugadores.

El equipo de tercera de Banco Nación, formado por Víctor, Martín, Cayetano y Quique.

En algunos de los más de 60 cruces que se jugaron, Hípico superó a Andino “A” por 2 a 1 en Primera Selección de Caballeros, mientras que Banco Nación Hizo lo propio con Andino “B”.

En Tercera Caballeros, Petroleros le ganó a Banco Nación por 3 a 0, en tanto que, en Cuarta Damas, Hípico “B” dio cuenta de IMPSA por 3 a 0.

Buenos partidos de Damas en el Hípico.

En Cuarta Caballeros, Petroleros “A” despachó a UNC por 3 a 0 y a Dalvian por 2 a 1. En Quinta +15 años, el Mendoza Tenis Club derrotó por 3 a 0 a Hípico “A”.