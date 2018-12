El secreto mejor guardado de Mourinho salió a la luz

El periódico británico The Sun ha publicado toda una bomba sobre José Mourinho. El técnico portugués fue despedido del Manchester United por sus malas estadísticas durante la actual campaña, además de su actitud hacia los jugadores y la afición.

Así, el ex entrenador del Real Madrid se desplazó a Londres para pasar desapercibido a la vez que busca una salida a su carrera profesional. Sin embargo, los medios de comunicación se vuelven a hacer eco de las 'travesuras' de Mourinho. Según ha desvelado The Sun, el portugués habría estado engañando a su mujer durante ocho años.

El diario inglés sostiene que José ha mantenido una relación extramatrimonial con Prue Carter-Robinson, una mujer de 41 años, a la que habría conocido en su etapa con el Real Madrid, durante la celebración de la temporada 2010. Además, la ex trabajadora de IBM reside en la misma ciudad en la que está ahora el entrenador.

Sin embargo, parece que no es el único romance que ha tenido el técnico portugués durante su matrimonio con Matilde Faria, con la que tiene dos hijos y con la que lleva casado casi 30 años. "Me dijo que se estaba separando de su esposa porque no estaba feliz. Estaba segura de que me estaba diciendo la verdad", aseguró una mujer en 2007 con la que habría mantenido una aventura seis años atrás. En esa época, Mourinho todavía era entrenador del UD Leiria.