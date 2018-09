El sanjuanino Andre Rieu fue el héroe del Jockey Club

Andre Rieu en el Jockey Club, Vio Veces en el República de Chile y Amigo Nahuel en el Hipódromo de Mendoza fueron los ganadores de los tres clásicos de la jornada de carreras disputada hoy en el “Gigante” de Avenida Montes de Oca. La Catedral ofreció una buena programación, pero no contó con gran concurrencia de público (el clásico entre Boca y River más la ausencia de cuadreras de alto nivel pueden haber sido los factores que determinaron este resultado).

Hubo grandes festejos durante la reunión, pero dos de ellos tuvieron que ver con caballos de San Juan. Tanto Andre Rieu como Vío Veces están al cuidado de Juan Manuel Luna y pertenecen a la caballeriza Del Valle (todo de la vecina provincia).

El clásico más destacado del día era el Jockey Club, el cual finalmente contó con cuatro animales en gateras. La prueba se hizo con Brunetti en la vanguardia desde la largada, pero siempre controlado por Andre Rieu y Darth Vader. Cuando faltaban 700 metros para el disco Andre Rieu dominó las acciones con leve ventaja sobre Darth Vader. Cuando ingresaron en la recta Dath Vader tuvo intenciones de dominar y escapar hacia el disco, pero justo en ese instante comenzó la resistencia de Andre Rieu. Hubo lucha durante varios metros pero al final la gloria fue para el sanjuanino por medio cuerpo. Muy cerca del ganador y su escolta quedó Beatous, quien no pudo encontrar paso por dentro y mostró que también tiene condiciones de sobra para pelear mano a mano con sus vencedores de hoy.

Andre Rieu contó con la excelente conducción del jockey brasileño José Eliezer Alves Silveyra.

VÍO VECES SORPRENDIÓ

En su primera incursión en carreras de larga distancia, el zaino Vío Veces se quedó con el Clásico “República de Chile”, disputado sobre 2000 metros. El hijo de Star Runner (que era un gran fondista) se quedó con una competencia que tenía candidatos de lujo como: Crazy Rye (que llegó séptimo), Correme Vos (que al final cuarto) y Pedrint (que arribó en sexto lugar). Teniendo en cuenta que las figuras de la prueba no tuvieron un buen desempeño, Vío Veces aprovechó para sumar un triunfo por demás importante además de subir muchos escalones en el ranking de los fondistas del medio. El ganador, que también contó con gran conducción de José Eliezer Alves Silveyra, venció por media cabeza a Alegi (otro que corrió como un león).

Vío Veces venció con lo justo a Alegi (por dentro) en el Clásico "República de Chile".

AMIGO NAHUEL NO FALLÓ

En el Clásico “Hipódromo de Mendoza” disputado sobre 1400 metros, el ganador fue nuestro candidato Amigo Nahuel. El de Ramón Abrales escapó en la delantera a poco de pisar la recta final y en el cierre de la prueba “aguantó” con guapeza el “embate” de Wells Dubai. Excelente victoria para Amigo Nahuel, otro de los buenos caballos de la provincia. El ganador fue conducido al éxito por Rodrigo Bascuñán que pudo redondear un muy buen triplete de victorias (además ganó con Pinina y Maja Vestida).

Amigo Nahuel fue el claro ganador del Clásico "Hipódromo de Mendoza".

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en poder de José Eliezer Alves Silveyra. El jockey de origen brasileño redondeó un excelente triple de victorias. Arrancó con Rey de la Bailanta (que ganó en récord) y continuó ganando los dos clásicos centrales con Vío Veces y Andre Rieu.

LO QUE VIENE

La próxima reunión de carreras se disputa el 7 de octubre. Ese día se pondrá en juego la Apuesta Triple Exacta de Combinadas la cual ya cuenta con un pozo rezago de $ 64.538,70.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “HEREDERO” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FLAG TACO 61 L. Escudero

2° GATITA PLUS 58 R. Bascuñán 4 cpos

3° LITTLE SPRING 58 S. Quinteros 5 ½ cpos

U° BANDIDO LADINO 58 J. E. Alves S. ¾ cpo

No corrieron: (2) RUBETO. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 7,70. Dividendo de la Trifecta: $ 40,45. Tiempo: 29”. Cuidador: J. Sosa. Stud: Don Carlos.

2da carrera

Premio: “FORAJIDO SAM” – (Extraoficial) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MESSI CAP 58 J. Campanello

2° JUAN RESTAURADOR 58 J. E. Alves S. 2 cpos

3° SHAKOTE 58 D. Gómez ½ cpo

4° HAT SALVAJE 60 L. Escudero hocico

5° EL TATIO 58 S. Quinteros 2 ½ cpos

6° EL SANJUANINO 58 F. Nievas 1 ½ cpos

7° EQUAL PRI 58 D. Ledesma 4 ½ cpos

U° INTER MOZART 58 M. Bascuñán 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 36,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 63,35. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 34” 2/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: El Quincho. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “BARAHOM (2012)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAJA VESTIDA 51 R. Bascuñán

2° KINARI 56 R. Zapata 6 cpos

3° E VIDENCIAS 51 F. Campos 2 cpos

4° SHE HAS NO TIME 55 D. Ledesma ¾ cpo

5° ULTRA SEATTLE 57 D. Gómez ½ cpo

6° EVIDENCE NOW 53 J. Gómez cbza

7° AMIGA QUERIDA 53 W. Escudero ¾ cpo

8° FIVE O’ CLOCK TEA 51 S. Quinteros 1 ½ cpos

9° LA MONDRIAN 53 G. Tempesti ½ cpo

U° KITRY 56 M. Urquiza ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,75. Dividendo de la Combinada: $ 41,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 15,95. Dividendo de la Trifecta: $ 93,25.Tiempo: 1’ 20”. Por: Lucky Roberto y Sintaxis, de 4 años. Cuidador: J. L. Corvalán. Stud: El Diputado.

4ta carrera

Premio: “JUAN CRIOLLITO” – (Categoría Interior) - 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° REY DE LA BAILANTA 56 J. E. Alves S.

2° WUNDERLICH 55 (*) F. Nievas 2 ½ cpos

3° GENOVESI 55 R. Bascuñán 1 ½ cpos

4° DANCE JUMP 51 F. Campos 1 ½ cpos

5° ANIMAL INSTINCT 53 W. Escudero cbza

6° AMIGO TALENTOSO 53 G. Tempesti ¾ cpo

7° RE VICTORY 56 M. Urquiza 2 ½ cpos

U° INTO ME 57 D. Gómez 6 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (4) CARMETTI. Dividendo del Ganador: $ 6,05. Dividendo de la Combinada: $ $ 2,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 18,05. Dividendo de la Trifecta: $ 87,40.Tiempo: 1’ 30” 4/5 (Récord). Por: Ever Peace y Reina del Baile, de 5 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Rodina.

5 ta carrera

Clásico: “HECHICERO” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOÑA PELU 59 L. Escudero

2° EUSTAQUIO 58 S. Fernández 2 cpos

U° LUCIE 58 J. Campanello 1 ½ cpos

No corrieron: (2) VALENTINA. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Tiempo: 19” 1/5 (Récord). Cuidador: P. Zalazar. Stud: La Familia.

6 ta carrera

Premio: “PRIMAVERA” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TARRABOM 55 D. Ledesma

2° SEÑOR ENAMORADO 56 (*) J. E. Alves S. cbza

2° CATCHER THE WAY (**) 52 F. Campos empate

4° SOLO YO Y TU (***) 57 S. Fernández 4 ½ cpos

5° CURIOSO TEO 53 G. Tempesti 3 ½ cpos

6° EL DANIEL 56 M. Urquiza pczo

7° WAHKAN 54 J. Gómez 5 ½ cpos

8° RECIT NIECE 52 W. Escudero ½ cpo

8° EVERT MONTH 57 D. Gómez 3 ½ cpos

U° RECIT CAROLLE 54 R. Bascuñán 8 cpos

(*) y (**) Empataron el segundo puesto.

(***) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (9) ASTRO NOVELERO, (10) SALTY SONG. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: (7/6) $ 39,50 y (7/8) $ 3,60. Dividendo de la Imperfecta: (7-6) $ 27,25 y (7-8) $ 3,50. Dividendo de la Trifecta: (7-6-8) $ 36,30 y (7-8-6) $ 32,65 .Apuesta Triple: (7/6) acertada con 236 vales, valor del vale $ 136,73 y (7/8) acertada con 1033 vales, valor del vale $ 31,24. Tiempo: 1’ 7” 4/5. Por: Perfectperformance y Nevada Sureña, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Rodina. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “DÍA DEL ESTUDIANTE” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE VIVA 57 S. Fernández

2° LAWAL LEF 55 D. Ledesma 8 cpos

3° SILVER FINGERS 55 R. Bascuñán ½ cpo

4° FUNKY STRIPES 53 F. Campos 1 cpo

5° VERY DIFICULT 57 J. Campanello 1 cpo

6° REINA VENTOSA 53 G. Tempesti ¾ cpo

7° EMELIN 53 W. Escudero 5 cpos

8° CORAZONADA COLONIAL 56 J. E. Alves S. pczo

9° ONE LAST KISS 55 S. Quinteros pczo

U° BETISE 53 J. Gómez ½ cpo

No corrieron: (10) PRINCESS AZARIA. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 9,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,60. Dividendo de la Trifecta: $ 482,95. Apuesta Triple: acertada con 99 vales, valor del vale $ 651,91. Tiempo: 1’ 14” 2/5. Por: Boboman y La Amatxi, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: De Tal Palo. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

8 va carrera

Clásico: “REPÚBLICA DE CHILE” – (Cat. Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VÍO VECES 56 J. E. Alves S.

2° ALEGI 54 F. Campos ½ cbza

3° LISBON 51 S. Quinteros 3 cpos

4° CORREME VOS 61 R. Bascuñán 3 ½ cpos

5° MAREMOTO INC 57 S. Fernández 1 ½ cpos

6° PEDRINT 59 A. Miranda 3 cpos

7° CRAZY RYE 60 D. Ledesma ½ cpo

8° HECHIZADO RYE 61 L. Flecha 6 cpos

U° MISIL SEATTLE 55 J. Gómez ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 8,35. Dividendo de la Combinada: $ 215,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 73. Dividendo de la Trifecta: $ 1.581,45. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 64.538,70. Tiempo: 2’ 4” 1/5. Por: Ever Peace y Quimera y Media, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Del Valle (San Juan).

9 na carrera

Clásico: “HIPÓDROMO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AMIGO NAHUEL 55 R. Bascuñán

2° WELLS DUBAI 56 J. E. Alves S. 2 cpos

3° HARLAN’S RADIO 60 D. Gómez 3 cpos

4° AMERICAN WIN 53 F. Campos 2 ½ cpos

5° PUESTO INC 57 L. Flecha 1 cpo

6° PUNTA ARENAS 56 A. Miranda 4 ½ cpos

U° RUN THE TRIOMPHE 52 J. Gómez

No corrieron: (2) MONARCA DAN, (3ª) LUNFARDO HOLIDAY. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 21,50. Dividendo de la Imperfecta. $ 3,90. Dividendo de la Trifecta: $ 43,15. Tiempo: 1’ 24” 2/5. Por: Bear Down y Risky Have, de 6 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Nahuel. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Clásico: “JOCKEY CLUB” – (Categoría Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANDRE RIEU 56 J. E. Alves S.

2° DARTH VADER 56 R. Bascuñán ½ cpo

3° BEATOUS 56 J. Campanello ½ cbza

U° BRUNETTI 56 A. Miranda S/aprec.

No corrieron: (1) AMIGO VALEROSO, (4) CHAMALU, (5) PORTOFINENSE. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 12,30. Tiempo: 2’ 4” 4/5. Por: Star Runner y Saudade Tu, de 3 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Del Valle.

11 ma carrera

Premio: “PURE SOUL” – (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PININA 58 R. Bascuñán

2º YOBANA 58 S. Quinteros 1 cpo

Uº MISIL 60 L. Escudero 1 ½ cpos

No corrieron: (3) RENATA. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: Los Herederos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.