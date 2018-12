El representante de Nández habló de su futuro

Pablo Bentancur, representante de Nahitan Nández, se refirió al futuro del volante uruguayo y aseguró, en declaraciones a Crack Deportivo, que "no manejo ninguna posibilidad, pero no descarto que aparezcan ofertas. El jugador está descansando y no es momento de hablar de transferencias".



El empresario destacó que "el fútbol es muy dinámico y en el mercado de pases anterior tuvo mucha repercusión". Además, sobre la chance de que emigre, aseguró que "la idea principal es la armonía en Boca, que él decida lo que crea mejor. Está muy agradecido con el hincha".



Con respecto al rendimiento de Nández en la final, Bentancur fue contundente. "Lo conozco desde chico y sabía que iba a dar todo. Le aconsejé tomarse unos días, porque vive muy intenso los partidos. Le reenvié un mensaje de un simpatizante de River reconociéndolo. Se ganó el respeto".