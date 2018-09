El polémico consejo de Dani Alves a Neymar

No recibió ni un voto en los Premios ‘The Best’ y su condición como uno de los mejores futbolistas del mundo se ha visto relegada con la presencia de Mohamed Salah, Harry Kane, Luka Modric y otros futbolistas más que brillaron la temporada pasada. Neymar vive uno de sus peores días desde su llegada a Europa y Dani Alves , en la ceremonia de ‘The Best’ le dio un consejo al mejor atacante de la Selección de Brasil. O lo toma o lo deja.



"Pienso que a ‘Ney’ le falta ser el chiquito ese que jugaba a la pelota y no le importaba un carajo nadie", comentó el lateral derecho, quien también es su compañero en el PSG.

Neymar siente la presión de todos los parisinos y todos los fanáticos que esperan que revalide esos 222 millones de euros que se invirtieron por él para que haga historia en el fútbol mundial.



“No le importaba un carajo lo que dijeran los demás ni lo que la gente pensara de él. Vamos a encargarnos de que vuelva a ser ese que no le importa un carajo nada", soltó el marcador, quien formó parte del mejor once ideal de la pasada temporada, a diferencia de su compañero de juego, quien no recibió ni un voto y tampoco formó parte del equipo.



Dani Alves también hizo foco en la ausencia de Lionel Messi, uno de sus grandes amigos, entre los ternados: "Lo están valorando sólo por lo que hizo con la selección argentina, porque el año entero que ha hecho ha sido otra vez brutal. Ha marcado muchísimos goles, Bota de Oro, ha ganado dos títulos… Si no está nominado es porque es incomparable…", sostuvo. Neymar solo debe concentrarse y prepararse para marcar goles, asistencias y ganar títulos.