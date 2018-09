El invicto de la Lepra se terminó en José Ingenieros

La Lepra no pudo sostener su gran arranque en la B Naciona. El equipo de Gómez cayó ante Almagro por 1 a 0 en una tarde donde no hizo pie y de no ser por su arquero, Aracena, hubiera sido más abultado el marcador.

Independiente estuvo lejos de lo mostrado en los partidos anteriores y el Tricolor lo superó desde el primer minuto. La ventaja para el local recién llegó en el complemento gracias al tanto marcado por Arce a los 30 minutos.

La próxima semana recibirá a Platense, en el Gargantini, una linda prueba para recuperar la memoria y mantenerse entre los que pelearán por el ascenso.