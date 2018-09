El incómodo momento que vivió Scaloni al hablar de Messi

Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Messi en la Selección. El entrenador mantuvo un escueto diálogo con la cadena Fox quienes le consultaron sobre la lista que se viene y si la Pulga volvería para jugar ante Brasil.

"¡Eh, qué áspero de arranque! La lista creo que sale entre hoy y mañana. Los jugadores ya han sido convocados en su mayoría. No te lo puedo decir hoy pero más o menos ya se lo imaginaban todos", respondió visiblemente nervioso.

Y ante la insistencia respondió: "No, no va a venir. Es obvio que hablo con él, todos saben que tenemos una gran relación. Estamos en una etapa diferente y estos chicos que están ahora tienen que seguir jugando, seguir poniéndose la camiseta de la Selección y ver qué demuestran".

Por otra parte, se refirió a las críticas de Sebastián Beccacece por haber seguido en la AFA tras el despido de Jorge Sampaoli: "No me interesa lo que dijo. Yo decidí quedarme, se lo dije a Jorge y él me respondió que no había problema, no hay más que eso. Que los demás piensen lo que quieran, yo sé quién soy".