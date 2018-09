El incómodo descargo de Scaloni junto a Paulo Dybala

Sin minutos ante Guatemala, muchos se preguntaron por qué Lionel Scaloni no puso de titular a Paulo Dybala desde el arranque contra Colombia, y hasta el propio hermano de la "Joya" fue muy crítico sobre la polémica.

El de la Juventus ingresó a los 53 minutos y tuvo buenas apariciones en el encuentro. No obstante, el propio entrenador aclaró todo una vez finalizado el partido cuando le preguntaron por la situación de Dybala y no lo dudó: lo llamó al jugador en plena entrevista.

"¿Ustedes piensan que yo tengo problemas con él? Este es un fenómeno, es un grande, pero no entrenamos en la semana... no hagan cosas de una boludez. Necesitamos que Argentina tire para adelante, no para atrás", respondió el entrenador de la Selección Argentina.