El gesto de Ponzio con un hincha de Boca que nadie vio

River le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca en el Santiago Bernabéu y este viernes se conoció un video de Leonardo Ponzio yendo a abrazarse con alguien en la tribuna Xeneize. El gesto sorprendió a todos, pero el propio capitán de River se encargo de aclarar por qué lo hizo y contó quién recibió su regalo.

"Es hincha de Boca, pero me conoce desde las inferiores de Newell's. Después me llamó y me agradeció. Vive en Madrid y yo sabía que iba a ir a la cancha", contó Leo en diálogo con TyC Sports sobre Sergio Wicha Del Rio, el fanático del Xeneize que se quedó con la remera.

En una entrevista con Pasión Deportiva Baradero, Sergio Del Río relató el momento vivido: "Lo veo una y otra vez y me vuelvo a emocionar y tengo que dejar de verlo porque lloro todo el día sino, de felicidad por la amistad, por la reacción que el tiene. Menos mal que hay un video para demostrarlo porque es insólito cómo reacciona. Me ve y no duda. Su respuesta fue inmediata y no le importó nada, había mucha gente de Boca todavía, yo estaba en la popular, atrás de un arco. Es para destacar y agradecerle".