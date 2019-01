El emotivo mensaje de Maradona a Mora

La noticia sacudió a propios y extraños: Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol profesional a los 31 años. El uruguayo había quedado marginado de la pretemporada de River por no recuperarse de los dolores su cadera y horas más tarde decidió tomar una decisión que fue lamentada por todo el fútbol argentino.

Hinchas propios, rivales, viejos conocidos, compañeros de equipo: nadie se privó de saludar a Morita en este difícil momento.

Casi 24 horas después del mensaje que heló la piel de todos los futboleros,el más grande de la historia decidió dedicarle un posteo en su cuenta de Instagram que movilizó a sus seguidores.

"No nos conocemos, pero te hablo igual, como si te conociera. En esto no hay colores de camisetas ni pasión de por medio. Sólo quiero darte todo mi apoyo. Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané. Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. ¡Te mando un abrazo grande, uruguayo!", escribió Diego Maradona en un mensaje que unió a hinchas de todos los equipos.