El duro cruce entre Barijho y un reconocido periodista

Incómodo momento se vivió durante un programa de TyC Sports. El Chipi Barijho y Leo Farinella fueron los protagonistas de la tarde de hoy, cuando el exjugador de Boca se mostró enfadado con los periodistas que son hinchas de River y disparó con todo.

El "Chipi" fue entrevistado segundos después del final del duelo tras haber sido elegido como figura y, sin mediar diálogo, apuntó contra Farinella con descalificaciones: "No me quiere porque es de River. Le ganamos tantas veces. No puedo discutir con Farinella porque es periodista y yo soy jugador. Está bastante gordito, el otro día lo vi jugando acá y no se podía mover. Hay que jugar muy bien para opinar de los jugadores. Yo soy un defensor de los jugadores, siempre defendí a los jugadores".

Esa introducción del ex Huracán aumentó la tensión en el estudio y Farinella recogió el guante: "¿Los jugadores de River que ganaron la final no son jugadores?". "Sí, y la ganaron muy bien. Pero después hicieron un papelón en Dubai", respondió el ex jugador de 41 años.

"No los estás defendiendo mucho, los estoy defendiendo yo", retrucó el panelista quien agregó: "Pero cómo vas a discutir con este muchacho… ¡Felicitaciones, Chipi, bien ganada la copa de la paz, de la no violencia!".

Tono que no le gustó nada el Chipí: "Si querés vení a jugar vos, boludo. Lamentablemente no se puede hablar cuando tiene mucho fanatismo el periodismo. Hay que respetar las opiniones de otros".