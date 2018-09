El dardo de Sergio Ramos a Cristiano

Sergio Ramos espera que Luka Modric reciba el próximo 24 de septiembre el galardón de mejor jugador del mundo en los premios The Best y lanzó un dardo a su ex compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

"Es un gran amigo y, además, hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Es un grandísimo crack. Es de los pocos que me alegraría como si me lo diesen a mí. Quizás hay jugadores con más marketing, con más nombre, pero Modric se merece ese galardón", aseguró.

El croata ya fue elegido como mejor jugador del año para la UEFA y su elección no sentó nada bien al delantero portugués, que ni siquiera acudió a la gala celebrada en Mónaco pero sí felicitó en privado a Modric.