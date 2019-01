El audio de Sala a sus amigos mientras volaba

Emiliano Sala, al subirse a la avioneta que lo llevaba de Nantes a Cardiff, les envió un mensaje de WhatsApp a unos amigos en pleno vuelo. Lo había revelado el futbolista Diego Rolan en una radio uruguaya.

El jugador que había sido comprado por el Cardiff les contaba a sus amigos que el vuelo venía muy movido. Aunque Sala no hablaba en un tono de emergencia, como quien vive una urgencia, sino compartiendo la sensación de temor antes tanto movimiento. Esto es lo que les dijo, y fue una premonición de lo que sucedió en el Canal de la Mancha:

"Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminás más y no terminás más y no terminás más y no terminás más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en mi nuevo equipo", fue la primera parte.

Y así siguió el argentino, de 28 años, en el audio que les envió a sus amigos: "A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá, ¡qué miedo que tengo!".