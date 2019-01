El Tomba tiene árbitro designado para el viernes

Godoy Cruz ante lanús será dirigido por Diego Ceballos, mientras que árbitro Germán Delfino dirigirá el partido que el puntero Racing Club jugará el domingo próximo, de visitante, frente a Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol de Primera División.

La programación completa de la decimosexta fecha con sus respectivos jueces, según lo determinó hoy el Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), es la siguiente:

Viernes 25 de enero:

19.00: Banfield vs. San Martín de San Juan, Pablo Echavarría.

19.00: Godoy Cruz de Mendoza vs. Lanús, Diego Ceballos.



21.10: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo de Almagro, Nicolás Lamolina.

Sábado 26 de enero:

17.10: Tigre vs. San Martín de Tucumán, Patricio Loustau.

17,10: Huracán vs. Rosario Central, Jorge Baliño.

19,20: Atlético Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima de la Plata, Hernán Mastrángelo.

21,30: Aldosivi de Mar del Plata vs. Racing Club, Germán Delfino.

Domingo 27 de enero:

17,10: Belgrano vs. Unión de Santa Fe, Nazareno Arasa.

17,10: Independiente vs. Talleres de Córdoba, Néstor Pitana.

19,20: River Plate vs. Patronato de Paraná, Mauro Vigliano.

21,30: Newell's Old Boys de Rosario - Boca Juniors, Andrés Merlos.

Lunes 28 de enero:

19.00: Colón de Santa Fe vs. Argentinos Juniors, Fernando Espinoza

21,10: Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield, Silvio Trucco.