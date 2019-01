El Pity le "pegó" duro al CEC, su ex club de Mendoza

Gonzalo Martínez ya partió rumbo al Atlanta United de la MLS y quedó en el recuerdo de los hinchas de River para siempre por sus actuaciones ante Boca, pero en las últimas horas surgió una polémica desde un lugar inesperado: Empleados de Comercio, desde donde surgió en Mendoza.

"Me probé en Boca, Racing, Independiente, Banfield y Lanús. Me probé en varios. Mi último equipo en Mendoza fue Empleados de Comercio, con el que no terminé bien. Porque sentí que me cortaron la posibilidad de jugar en Buenos Aires porque siempre pedían mucha plata. Por suerte, me alumbró Dios con mi representante, que es Marcelo Simonian. Él confió en mí y me fue a buscar. Me llevó a Huracán a los 14 años”, declaró el Pity en El País y desde su tierra salieron al cruce.

“No es verdad lo que dice, nunca se le pidió nada. Martínez no dejó un peso en el club. José, su papá, vino a verme y me pidió que no le cortáramos la carrera y así lo hicimos. Ahora hemos puesto un grupo de abogados para que tramiten el pago del derecho de formación que nos corresponde”, afirmó Guillermo Pereyra, presidente del club, en diálogo con Los Andes.

Darío Gianformaggio, el técnico que lo formó, agregó: "Es una pena que no cuente la verdad. Si se fue enojado con el club, está en su derecho, pero las cosas no son como dice. A todos los clubes que nombra, lo llevamos nosotros".

Ahora, Empleados de Comercio reclamará el dinero correspondiente al derecho de formación que avala la FIFA por el paso del Pity entre sus 12 y 14 años, algo que no hizo cuando Huracán lo vendió a River.