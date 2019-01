El Pity Martínez y una foto inédita de su gol ante Boca

Aunque a los hinchas les duela, Pity Martínez dejó de ser jugador de River para iniciar una nueva aventura con el Atlanta United en el fútbol de los Estados Unidos. Claro que el jugador no se olvidará de todo lo que vivió con el Millonario y prueba de ello fue la última historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Y justamente, el enganche compartió una foto que probablemente todavía no había salido a la luz, o al menos no fue de las más virales: se lo ve al (ahora ex) 10 de River entrando al área con el arco libre y la hinchada de Boca de frente. El resumen perfecto de lo que fue ese gol...

Sin dudas, una postal que hará de estallar de felicidad a los hinchas de River y que amargará, otra vez, a más de un Xeneize.