El Muñeco no ve la hora de regresar al país

El DT de River, Marcelo Gallardo, habló en la conferencia de prensa previa al encuentro ante Kashima Antlers, por el tercer puesto del Mundial de Clubes, y dejó en claro que espera con ansias la fiesta que habrá el domingo en el Monumental, donde festejarán con los hinchas la obtención de la Copa Libertadores.

"Ahora nos embarcamos para volver y poder vivir y tratar de disfrutar del gran logro que hemos conseguido antes de venir acá, que no no pudimos hacer ni vivir con nuestra gente. Sí con muchos hinchas que llegaron a Madrid, que han venido hasta acá, nos hemos cruzado, pero no con el gran resto de la gente que va a querer disfrutar del logro obtenido. Vamos a tratar de poder hacer un día bonito. Al hincha le cumplimos, el hincha está feliz, hubiese querido más pero estamos muy felices de haber obtenido eso", dijo el Muñeco.

��️ Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa: "Queremos compartir con la gente lo conseguido en Madrid, no vemos la hora de volver a Buenos Aires y disfrutar lo que logramos, que fue increíble".#ElMásGr4ndeDeLaHistoria �� pic.twitter.com/YMpdH4WPwa — River Plate (@CARPoficial) 21 de diciembre de 2018

Además agregó: "No vemos la hora de volver a Buenos Aires, que termine el año de la mejor manera y disfrutar de lo que hemos obtenido que fue increíble. Y volver a pensar en el año que viene, terminar y poder descansar".

��️ Gallardo: "Los jugadores fueron respetuosos y nobles en todo este camino, nunca se desenfocaron. Cuando tengo futbolistas como ellos, sólo les agradezco mucho".#ElMásGr4ndeDeLaHistoria �� pic.twitter.com/I3dOcInP7O — River Plate (@CARPoficial) 21 de diciembre de 2018

Sobre el papelón de su equipo en el Mundial de Clubes, al que llegó con la ilusión de enfrentar al Real Madrid en la final pero perdió ante Al-Ain en semifinales, Gallardo dijo que "después de tanta alegría, euforia y desgaste mental lamentablemente no nos alcanzó. El esfuerzo fue muy grande".

"A veces uno cree que con el envión anímico puede superar algunas cuestiones. Lo vivido en estos últimos 40 días fue muy fuerte y no pudimos superarlo ni prepararnos de la mejor manera en cuanto a la focalización", explicó el Muñeco, quien dijo que en el duelo ante Al-Ain "nos quedamos sin resto físico. No hubo excusas y felicité al rival".

��️ Gallardo: "Los jugadores fueron respetuosos y nobles en todo este camino, nunca se desenfocaron. Cuando tengo futbolistas como ellos, sólo les agradezco mucho".#ElMásGr4ndeDeLaHistoria �� pic.twitter.com/I3dOcInP7O — River Plate (@CARPoficial) 21 de diciembre de 2018

Finalmente, aunque no confirmó el equipo para enfrentar a Kashima Antlers ya que lo hará a último momento, avisó que "vamos a poner un equipo con varios cambios".