El Kun Agüero, candidato a futbolista del año

And it goes on! 5 new nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!



����Thibaut Courtois ▶ @thibautcourtois

����Cristiano Ronaldo ▶ @Cristiano

����Kevin De Bruyne ▶ @DeBruyneKev

����Roberto Firmino

����Diego Godin ▶ @diegogodin



10/30 #ballondor pic.twitter.com/AJTWe6I0er