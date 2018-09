El Cabezón Ruggeri "liquidó" a Bielsa

Oscar Ruggeri fue elevando su temperatura corporal a medida que le fueron mencionando a varios candidatos para hacerse cargo de la Selección. En el programa 90 Minutos de Fox Sports, en el que es panelista, analizaban el trabajo del equipo del interino Lionel Scaloni y él sorprendió a todos con su opinión.

"Para mí, tenemos técnico en la Selección. Tiene que ser Scaloni", disparó el defensor campeón del mundo en México 86. Y argumentó: "El Cholo (Simeone), Pochettino y Gallardo dijeron que no. Gareca se fue. Si me decís Pekerman, te escucho. ¿Qué diferencia hay entre Scaloni y los demás?".

Un nombre que empezó a tomar fuerza es el de Gerardo Martino y Ruggeri opinó sobre las chances del Tata para regresar: "Él se fue de acá porque dijo que el fútbol argentino era un caos. ¿Qué se arregló para que vuelva?". Y agregó: "Si los jugadores, como son hoy, están bien con un entrenador, pongan al que quieran. En medio de este despelote, este chico (Scaloni) es el que menos quilombo hace. Para mí se va a quedar y está bien".

Lejos de bajar revoluciones, Ruggeri atacó a Marcelo Bielsa y su "escuela". "Parece que son los únicos que saben todo. No hablan con nadie ni explican a nadie. ¿Bielsa es un buen técnico? Sí. Pero en la Selección fue el fracaso más grande de todos los técnicos que pasaron. A cualquier otro que quedara afuera en primera ronda lo fusilaban".

Para el Cabezón, la eliminación prematura de Corea-Japón 2002 significó un antes y después. "A todos los que salieron de la escuela de Bielsa les tienen mucho cuidado, los tienen ahí arriba. Están protegidos y no sé por qué. Algunos tienen una aureola y por ahí nos perdemos de alguien que hace las cosas mejor que ellos", sentenció.

Además, lo comparó con Pablo Vicó (técnico de Brown de Adrogué que eliminó a Independiente de la Copa Argentina): "¿Por qué no puede ser mejor que Bielsa? A mí en la Selección no me dio nada, tuvo posiblemente a los dos mejores delanteros de la historia argentina (Batistuta y Crespo) y no los puso juntos ni una vez"