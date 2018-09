Durísima autocrítica de Izquierdoz tras la derrota

La derrota y eliminación de Boca de la Copa Argentina en manos de Gimnasia y Esgrima pegó duro en el equipo, que luego del partido evidenció su bronca no sólo por no haber podido acceder a los cuartos de final, sino también por el flojo rendimiento mostrado del certamen.

Uno de los que habló con la prensa fue el defensor Carlos Izquierdoz, quien en diálogo con TyC Sports resaltó lo mal que jugó Boca y la falta de actitud demostrada ante el Lobo.

"Estoy re caliente. No hicimos nada de lo que teníamos que hacer, el rival nos superó en actitud y eso no puede pasar. Ellos jugaron como una final. Acá no se gana con la camiseta, se gana adentro de la cancha. Hoy ellos se plantaron como once hombres dentro de la cancha", expresó.

Además, el defensor destacó la necesidad de revertir el mal presente futbolístico en la Superliga: "Hay que estar más unidos que nunca y ganar el fin de semana. Es el partido clave para seguir arriba en el torneo y recuperarnos. Después ya pensaremos en Cruzeiro".