Dura declaración de Marco Ruben, que deja Central

Visiblemente emocionado, el delantero Marco Ruben se despidió oficialmente de Rosario Central en una conferencia de prensa en la que explicó por qué decidió irse: "Acá quiero estar bien y estoy agotado".

"Yo acá quiero estar bien, al cien por ciento. No me gusta si no estoy así. Hace ya seis meses empecé a notar que no estaba rindiendo como pretendía. Necesito estar bien acá para darle todo a la gente, al club y a mis compañeros y sentí que en este último tiempo no lo podía dar. Ya me sentía agotado de muchas cosas vividas, todo tipo de emociones y por eso terminé tomando esta decisión", declaró con los ojos llorosos el jugador en conferencia de prensa.

#GraciasMarco | AHORA | Ruben: "Estoy mirando para adelante, queriendo seguir mejorando como persona y como futbolista. Es un paso importante en mi carrera y muy difícil por lo que significa para mi dejar mi club. Tomé esa decisión y la dirigencia me acompañó" — Rosario Central (@CARCoficial) 7 de enero de 2019

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de retornar para retirarse con la camiseta del Canalla, el jugador no le cerró la puerta: "Por como soy yo, no puedo pensar en volver mientras me estoy yendo, pero Central va a ser siempre la primera y mejor opción. Hoy termina una etapa muy importante y comienza una nueva y tengo que darme al máximo. El tiempo dirá si puedo volver a jugar con la camiseta de Central", cerró.

Ruben, de 32 años, continuará su carrera en Athletico Paranaense, que será rival de Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores.