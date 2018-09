Domingo para alquilar balcones en Mendoza

La Catedral de Avenida Montes de Oca se prepara para un domingo con atractivos de todo tipo. La jornada ofrecerá once pruebas entrelas que se destacan varias de neto corte clásico más una serie de cuadreras que también prometen. A todo esto se suma una apuesta Triple con un pozo rezago de más de $ 43.000.

Tal vez lo más destacado del día sean dos clásicos a disputarse sobre 2.200 metros. El primero (el República de Chile) cuenta en gateras con el bueno de Crazy Rye (segundo de Gallileo's Town en el Santiago). Mientras que la otra prueba es el tradicional Clásico "Jockey Club", donde asoma la buena figura de Darth Vader (reciente ganador de la Polla de Potrillos).

A continuación el detalle de la súper programación:

1ra carrera – Premio “Heredero” – 500 metros – 10.30

1 Little Spring

2 Rubeto

3 Gatita Plus

4 Bandido Ladino

5 Flag Taco

2da carrera – Premio “Forajido Sam” – 600 metros – 11.10

1 Inter Mozart

2 Hat Salvaje

3 El Tatio

4 Juan Restaurador

5 Shakote

6 Equal Pri

7 Messi Cap

8 El Sanjuanino

9 Selina Rye

3ra carrera – Premio “Barahom (2012)” – 1.300 metros – 11.50

1 Amiga Querida

2 La Mondrian

3 She Has No Time

4 Maja Vestida

5 E Videncias

6 Kitry

7 (Ultra Seattle

7ª (Five O’Clock Tea

8 Evidence Now

9 Kinari

4ta carrera – Premio “Juan Criollito” – 1.500 metros – 12.30

1 Amigo Talentoso

2 Re Victory

3 Animal Instinct

4 Genovesi

5 Carmetti

6 Into Me

7 Dance Jump

8 Wunderlich

9 Rey dela Bailanta

5ta carrera – Clásico “Hechicero” – 250 metros – 13.10

1 Lucie

2 Valentina

3 Doña Pelu (ex Best The Gloria)

4 Eustaquio

6ta Carrera – Premio “Primavera” – 1100 metros – 14.10

Comienza triple exacta de combinadas – Pozo rezago $43.513.80

1 Solo Yo y Tú

2 Every Month

3 Best Carolle

4 Curioso Teo

5 Recit NIece

6 (El Daniel

6ª (Señor Enamorado

7 Tarrabom

8 (Wahkan

8ª (Catcher The Way

9 Astor Novelero

10 Salty Song

7ta carrera – Premio “Día del Estudiante” – 1200 metros – 14.50

1 Corazonada Colonial

2 Lawal Lef

3 (Very Difficult

3ª (Funky Stripes

4 Que Viva

5 Emelin

6 Silver Fingers

7 Reina Ventosa

8 One Last Kiss

9 Betise

10 Princess Azaria

8va carrera – Clásico “República de Chile” – 2.000 metros – 15.30

1 Maremoto Inc

2 Vio Veces

3 Crazy Rye

4 Alegi

5 Hechizado Rye

6 Misil Seattle

7 Pedrint

8 Correme Vos

9 Lisbon

9na carrera – Clásico “Hipódromo de Mendoza” – 1400 metros – 16.10

1 Puesto Inc

2 Monarca Dan

3 (Punta Arenas

3ª (Lunfardo Holiday

4 American Win

5 Amigo Nahuel

6 Harlan’s Radio

7 Run The Triomphe

8 Wells Dubai

10ma carrera – Clásico “Jockey Club” – 2000 metros – 16.50

1 Amigo Valeroso

2 Beateous

3 Andre Rieu

4 Chamalu

5 Portofinense

6 Darth Vader

7 Bruneti

11ma carrera – Premio “Pure Soul” – 250 metros – 17.30

1 Pinina

2 Misil

3 Renata

4 Yobana (ex Viajera)