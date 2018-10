Domingo de programón y súper triple en Mendoza

Un total de diez contiendas (mayoría de cuadreras) componen el programa del próximo domingo en el Hipódromo de Mendoza. La central es una corta de 350 metros entre los "bravos" Emilia Romagna, Negro Dormilón, Luz Puntano y Sorpresivo.

La apuesta Triple, por su parte, arrancará en la quinta carrera del programa (a las 14) y cuenta con un pozo rezago en juego de casi $ 65.000.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - Premio "Jorgelina" - 350 metros 11.30

1 Valentina

2 Brad New Eyes

3 Don Mateo

4 Ketos

5 Vonetiano

2da carrera - Premio "Second Force" - 250 metros - 12.10

1 Pilar

2 Halcón

3 Coperita

4 Che Coquito

5 Picachu

3ra carrera - Premio "Hortensius" - 1400 metros - 12.50

1 Furia Nocturna

2 (Funky Stripes

2a (Very Difficult

3 Silvers Fingers

4 One Last Kiss

5 Lindisima Brava

6 Demás Linda

7 Reina Ventosa

8 Lawal Lef

4ta carrera - Premio "Tutuca" - 500 metros - 13.30

1 Beauty de Oro

2 Pepe Perejil

3 Sureñita

4 Luceño

5 Burnum

6 Liwen Lin

7 Askim

8 Shy Nano

9 Luz Waikimil

5ta carrera - Premio "Rosado Van" - 1200 metros - 14.30

(Comienza Triple Exacta de Combinadas - Pozo rezago $64.538.70)

1 Looking Sidney

2 Top Leopard

3 Behind The Sun

4 Filandon

5 West Killer

6 Super Juan Tag

7 Mak Dan

8 El Cosmic

9 Yo Soy Brave Point

10 Risa Sky

11 Gea Prize

12 Juan Restaurador

13 Lipecacho

14 Shakote

15 Imperio Inca

6ta carrera - Premio "Lado Bueno" - 1100 metros - 15.10 (Continúa la Triple)

1 E Videncias

2 Amiga Querida

3 Gosh Candle

4 Juana Donosa

5 Dancing Approval

6 Enologa Sam

7 Kinari

8 Bonanova

9 Maja Vestida

10 Evidence Now

7ta carrera - Premio "Go Alone" - 1100 metros - 15.50 (Finaliza la Triple)

1 Flying Pilot

2 Henry Paid Once

3 Named To Succeed

4 Smitywesson

5 Millonario Sam

6 Don Irrisorio

7 Marcus Traianus

8 Knock Sol

9 Qué Vaivén

10 Forli Day

11 Childer

12 Animal Instinct

13 Castle Neo Road

14 Balanta

15 (Samoano

15a (Jewellery Prize

16 Doral Seattle

Chiappe (suplente)

8va carrera - Clásico "Día de la Madre" - 350 metros - 16.30

1 Negro Dormilón

2 Luz Puntano

3 Sorpresivo

4 Emilia Romagna

9na carrera - Premio "Honor Charrua" - 1300 metros - 17.10

1 (Cavilosa

1a (Last Philly

2 Tidy Master

3 Milonga Corralera

4 Baby Baila

5 Salty Song

6 Deseada Llers

7 Sweet Lover

10 ma carrera - Premio "Nazca" - 350 metros - 17.50

1 Puerto Inca

2 Laterano

3 Estrella del Norte

4 Harbour Key