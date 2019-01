Djokovic venció a Tsonga y avanza en Australia

El tenista serbio Novak Djokovic solventó este jueves con autoridad (6-3, 7-5, 6-4) el complicado escollo del francés Jo-Wilfried Tsonga y se clasificó para la tercera ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, en la que también está otros nombres a seguir como los del alemán Alexander Zverev, la rumana Simona Halep o la estadounidense Serena Williams.



Después de un estreno plácido, el número uno del mundo tenía un duelo más amenazante ante el tenista de Le Mans, alejado de los mejores por culpa de las lesiones, pero siempre peligroso. Sin embargo, 'Nole' demostró la diferencia de nivel en la actualidad y dio un paso más por la vía rápida sin excesivos problemas.



El de Belgrado, que acabó con 12 'aces' y un total de 33 ganadores, sólo pasó ciertos apuros en el primer y segundo parciales, aunque nunca se vio inquietado realmente en el marcador. Estos problemas vinieron a causa de las roturas con las que Tsonga replicó a las primeras encajadas en cada manga, pero que no inmutaron demasiado al hexacampeón en Melbourne Park.



En el primer set, volvió a romper de inmediato para no tener más alteraciones para cerrarlo por 6-3, mientras que en el segundo, pese a que el 'break' podría haber tenido un mayor efecto en lo anímico por ser en blanco y cuando sacaba para ganarlo por 6-4, se repuso también al instante en el siguiente juego para luego sí sentenciar.



En el tercero y definitivo, no le dio ni una oportunidad a su rival y le bastó aprovechar la única que tuvo en el quinto juego para finiquitar su pase a una tercera ronda donde se medirá a otro obstáculo de nivel como el joven canadiense Denis Shapovalov.



Más problemas tuvo el alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, que desperdició dos sets de ventaja ante el francés Jeremy Chardy al que tuvo que batir finalmente en cinco mangas por 7-6(5), 6-4, 5-7, 6-7(6) y 6-1 tras tres horas y 46 minutos.



Además, en el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, número uno del mundo, volvió a sufrir como en su estreno ante la estonia Kaia Kanepi antes de deshacerse de la estadounidense Sofia Kenin, reciente campeona en Hobart, en tres sets (6-3, 6-7, 6-4). Todo lo contrario que Serena Williams, que se plantó en la tercera ronda con solidez ante la canadiense Eugenie Bouchard, a la que arrolló por un doble 6-2.