Djokovic está en octavos del Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se ha garantizado continuar en lo más alto del ranking ATP tras superar este sábado al canadiense Denis Shapovalov (6-3, 6-4, 4-6, 6-0) para avanzar a octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, una ronda en la que también están ya la número uno femenina, la rumana Simona Halep, y la estadounidense Serena Williams.



Así, pase lo que pase, el balcánico, que persigue el séptimo título en Melbourne Park, finalizará el torneo oceánico en lo más alto del ranking ATP, aunque no ha podido seguir los pasos del español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer y ha cedido su primer set en la ciudad australiana.



'Nole' se llevó los dos primeros parciales cediendo en una sola ocasión su saque, pero se dejó el tercero después de que Shapovalov diese la vuelta al 'break' inicial del serbio sumando cinco juegos ganados consecutivos. Para despejar las dudas, Djokovic se llevó la última manga con un 'rosco'. En la siguiente ronda le espera el ruso Daniil Medvedev.



En el cuadro femenino, la número uno del mundo, la rumana Simona Halep, no tuvo problemas para derrotar a la estadounidense Venus Williams (6-2, 6-3), aunque su hermana Serena, ganadora siete veces en Melbourne, no ha fallado a su cita con los octavos tras superar a la ucraniana Dayana Yastremska (6-2, 6-1).