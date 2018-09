Djokovic: "Los últimos dos meses han sido fabulosos"

Después de ganarle al argentino Juan Martín Del Potro en la final del US Open por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-3, el serbio remarcó que no podía comparar situaciones con temporadas pasadas. "Entiendo que mi mentalidad cambió. Ya no quiero compararme con ningún otro año u otra temporada porque mi vida se ha puesto patas arriba en los últimos años con tantas cosas diferentes", remarcó el ex número uno del mundo.

"Sucedieron muchos cambios: me convertí en padre dos veces, estuve lejos del circuito durante seis meses, me sometí a una cirugía, todas cuestiones diferentes", explicó el serbio.

"Los últimos dos meses han sido fabulosos. Si me decían en febrero de este año cuando me operaron que iba a ganar Wimbledon, el US Open y Cincinnati, iba a ser difícil de creer", admitió el serbio, que igualmente destacó que siempre mantuvo el espíritu competitivo que lo distingue. "Al mismo tiempo siempre había una parte de mí que imaginaba y creía y esperaba poder volver al nivel deseado de tenis muy pronto".

Djokovic confesó que las circunstancias vividas le hicieron crecer como persona y aseguró que aprendió a encontrarse virtudes que antes no tenía. "En este proceso aprendí mucho sobre mí mismo, aprendí a ser paciente, lo que realmente nunca había sido un lado fuerte mío", reconoció.

"La vida me mostró que para las cosas buenas se necesita más tiempo. Toma más tiempo construirlas realmente, para que todo caiga en su lugar, para que pueda centrarse, equilibrarse y prosperar", indicó Djokovic.