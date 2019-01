Desalentador mensaje sobre la búsqueda de Sala

El jefe de la Aviación de Búsqueda de las Islas del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, habló con la prensa sobre el operativo de rastrillaje para hallar el avión en el que se trasladaba el futbolista argentino Emiliano Sala que desapareció anoche cuando viajaba desde Francia hasta Gales y dijo que no espera encontrar "a nadie vivo".

"Personalmente no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos".

Fitzgerald, en declaraciones a la agencia Associated Press publicadas por TyC Sports y otros medios, agregó que aún no saben cómo desapareció la avioneta en la que volaban dos personas, incluido Sala, quien firmó la semana pasada por el Cardiff, procedente del Nantes francés. "Simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio", señaló.

Por otra parte, en declaracione a Sky TV, Fitzgerald agregó que "si están en el agua sin ninguna protección, el agua está realmente fría en este momento como para sobrevivir más de una hora".

La policía de Guernsey, isla situada frente a la costa de Normandía, cerca de la que se cree que desapareció la avioneta, confirmó que en estos momentos hay dos aviones, dos helicópteros y un barco buscando cualquier rastro en el mar.

También anunció que aún no se ha encontrado ninguna pista y que las condiciones durante la pasada noche fueron complicadas, con olas de hasta dos metros de altura y poca visibilidad.

Hoy el mar está mucho más tranquilo y la visibilidad es buena, aunque las condiciones meteorológicas están empeorando a lo largo del día.