Delfina Pignatiello, con la mira en Tokio

Pignatiello refirió que su entrenador Juan Carlos Martín le dice que "el tiempo tiempo es tirano y entonces hay que aprovechar y darlo todo", y advirtió que para los Panamericanos "faltan seis meses, que es nada en natación", para Tokio "apenas un año y medio del ciclo olímpico de cuatro años, que también es poco, y entonces hay que meterle toda la garra posible".

Pignatiello, ganadora la semana pasada del Olimpia de Plata como mejor deportista en su disciplina, dijo que "primero, para los Panamericanos, habrá una preparación en Australia o México junto a todo el seleccionado argentino, totalmente para entrenar y concentrar de cara a los Panamericanos".

La joven de 18 años también tomará parte de algunos torneos intermedios "que pueden ser también en Australia o Estados Unidos en febrero, un torneo argentino en abril para revalidar la marca oficial para los Panamericanos y otro en ese mismo mes", señaló a Télam.

La talentosa nadadora oriunda de la localidad bonaerense de San Isidro, que comenzó a nadar a los 12 años, participó en los mundiales juveniles de 2015 y 2017 y el de Piscina Corta de mayores en 2016, donde obtuvo el sexto puesto y logró el récord argentino en los 800 metros libres.

En 2017 Pignatiello participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación realizado en Indianápolis, Estados Unidos, donde se proclamó bicampeona en 800 y 1500 metros; y también ganó una medalla de plata en 400 metros, lo que le valió la obtención del Olimpia de Oro en ese año.

En cuanto a esta temporada Pignatiello recordó: "Fue un año muy duro, muy movido, el año pasado me hice conocida y en este hubo mucha exposición por los Juegos Olímpicos de la Juventud".

"Si bien no se lograron las marcas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, di el ciento por ciento, y estoy feliz porque me colgué las medallas" de plata en las pruebas de 800 metros libres y 400 metros libres.

En ese sentido refirió: "En la primera carrera estaba presionada pero en la segunda la disfruté, y el hecho de competir con mucho público me sirvió de cara a futuro".

"No estoy entrenando para ganarle a las rivales sino para ser mejor y motivarme para representar de la mejor manera al país. No a responder la expectativa de los demás, sino a disfrutar lo mío, con los pies sobre la tierra, porque son momentos únicos", sintetizó la deportista.

Pignatiello disfrutó el proceso en juveniles que le sirvió "para madurar mucho, para ganar experiencia en un montón de cosas, algunas no tan lindas, para crecer como deportista y como persona".

"Hay mucho por mejorar. Soy joven, me está yendo bien y me llena el alma el reconocimiento", señaló, y completó: "Siempre disfruté más los torneos con los mayores, me inspiraban, quería ser como ellos, aunque ahora los veo distinto. Voy a extrañar grupo juveniles y compañeros y entrenadores".

Y dejó una reflexión final: "Cuando sea más grande veré lo que fue el camino, todo lo que gané, y más allá del resultado final de mi carrera rescataré el hecho de haber disfrutado".