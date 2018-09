Del Potro, sincero: "No es la mejor manera de ganar"

Juan Martín del Potro se refirió a la victoria que consiguió en la semifinales del US Open ante Rafael Nadal, que decidió abandonar cuando perdía 7-6 (3) y 6-2 en el Arthur Ashe.

El argentino expresó estar feliz pero, a la vez, señaló que le hubiese gustado ganar en igualdad de condiciones.

"No es la mejor manera de ganar. Hubiese estado bueno ganar en igualdad de condiciones. Fue fundamental ganar el primer set. Lo que fue parejo, fue de igual a igual y fue un partidazo. No me gusta verlo salir así porque es el luchador más grande que tiene este deporte, pero más allá de eso estoy feliz."