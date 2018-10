Del Potro definirá en los próximos días su futuro

Luego de las consultas con su equipo de trabajo y el cuerpo médico en Shanghai, Juan Martín Del Potro descansará y se someterá a nuevos estudios en los próximos días para determinar el grado de la lesión de su rodilla derecha, tras el golpe sufrido en el partido de octavos de final del ATP 1000.

"Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona", dijo el tandilense.

Después de los estudios correspondientes y el descanso, Del Potro definirá el calendario del final de la temporada.

A pesar del abandono, llegar a octavos le permitió a Del Potro lograr la clasificación matemática al Masters de Londres, aunque su presencia dependerá de la evolución en la recuperación de esta nueva lesión.