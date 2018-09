Del Potro agradeció a la gente y destacó a Nole

A través de su perfil oficial en la red social Twitter, Juan Martín Del Potro se expresó públicamente el día después de la derrota en la gran final del US Open para agradecer el cariño de la gente y destacar el título logrado por el serbio Novak Djokovic, uno de sus amigos en el circutio.

"Fue una derrota que aún me duele, pero Nole es un gran campeón y mereció el triunfo", analizó Delpo, y agregó que "me llevo el trofeo más lindo, el amor de todos ustedes, que me hizo sentir tan feliz. Lo que sentí ayer lo tendré guardado siempre en mi corazón. Muchas gracias por el apoyo de siempre!".