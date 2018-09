Daniel Osvaldo disparó contra Guillermo

El paso de Daniel Osvaldo por Boca estuvo plagado de problemas. El deportista tuvo que abandonar la institución de Argentina por la puerta de atrás luego de tener una pelea con Guillermo Barros Schelotto.

Cabe recordar que el jugador, en un encuentro por Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo, ingresó pocos minutos y le mostró su descontento al DT.

Ahora, Osvaldo le brindó una entrevista a Marca y habló sobre dicho momento y su estadía en el Xeneize: "Siempre tengo una reacción, no me puedo quedar callado. Llegó Guillermo Barros Schelotto a entrenar a Boca, en Europa ni estuvo, salvo de vacaciones... Me echó por fumar en el vestuario".

Recordando su paso por el seleccionado italiano, Daniel mencionó: "En la selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego. Si te molesta, ven y plantéamelo cara a cara. Si quieres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y que me diga 'busquemos la mejor forma para que salgas'".

En el fútbol le conociste como Osvaldo, ahora prefiere ser @danistone25. Así fue como decidió dejar el deporte por la música: "El fútbol me hacía feliz, pero el ambiente del fútbol, no. Me sentía como un sapo de otro pozo" https://t.co/TwwTRlUHjL Entrevista por @LorenaGlez1711 — MARCA (@marca) 24 de septiembre de 2018

Para cerrar, el artillero culminó disparando sin piedad ante Guillermo: "No tuvo respeto y fue un cagón. Éramos 12 los que fumábamos y al que echaron fue a mí. Y él los veía, ¿eh? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo".