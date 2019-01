Cvitanich explicó por qué se fue de Banfield

El delantero Darío Cvitanich se despidió finalmente este viernes de sus compañeros en Banfield, retiró sus pertenencias del campo de deportes de la localidad bonaerense de Luis Guillón y dejó así todo allanado para convertirse en las próximas horas en jugador del Racing Club.

Gracias por tantas muestras de cariño, a los hinchas a los q conocen el club, a los de siempre , me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero ya encontrare el momento para hablar!! Un abrazo a todos!! pic.twitter.com/KZaZI6vkBI — Darío cvitanich (@Daricvitaok) 11 de enero de 2019

Cvitanich reunió a todos sus ex compañeros en el predio y les anunció que no continuará en el plantel "albiverde", lo que fue ratificado después por el propio jugador en un mensaje posteado en las redes sociales.

"He decidido hoy dar un paso al costado y dejar el club en el cual tantos momentos lindos he pasado. Quiero agradecer por el cariño que siempre me han dado a mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente que 'labura' día a día incansablemente en el club", escribió.

"Debo ser honesto, me costó aceptar que lo que habíamos firmado en algún momento iba a ser inviable y no me puedo permitir ser una carga para el club como tampoco quisiera irme con algún problema o de otra manera. Me voy con la certeza de haber actuado siempre según mis convicciones y con la recompensa de poder mirarlos a todos a la cara", completó.



Cvitanich, de 34 años, le puso fin a su segundo ciclo en Banfield, que se había iniciado en febrero de 2017 cuando regresó de Miami FC.

Mañana se realizará la revisión médica y el lunes firmará un contrato por 18 meses, hasta junio del 2020, en Racing, con opción a seis más si en ese año el club de Avellaneda juega la Copa Libertadores o la Sudamericana.

"NO ME ARREPIENTO PERO NO ME DEJA CONTENTO DEJAR BANFIELD"#FSRadioSur | Darío Cvitanich habló de su venta a Racing y lo que significa dejar El Taladro. pic.twitter.com/NMznUZY7jw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de enero de 2019

Racing no deberá pagarle nada a la entidad del Sur debido a que el futbolista tenía una cláusula de salida, en cada cierre de semestre, para analizar distintas propuestas.

El goleador, nacido en Baradero, vistió también las camisetas del Ajax de Holanda (2008-2011), Pachuca de México (2010 y 2015-2016), Boca Juniors (2011-2012) y Niza de Francia (2012-2015).