¿Cuándo jugarán Del Potro-Nadal?

Aunque aún no se ha confirmado el horario, lo seguro es que este viernes se reeditará la semifinal del US Open 2017 entre Juan Martín del Potro y Rafael Nadal, luego de que a última hora el número 1 del mundo superara al austríaco Dominic Thiem en una batalla de casi cinco horas.

Juan Martín Del Potro vs Rafael Nadal a las 14.30 o 21.30 (horario a confirmarse) por ESPN



El tandilense y el mallorquín volverán a estar cara a cara en el circuito, como ya sucediera otras 16 veces. A Delpo el historial no le sonríe (5-11), pero buscará pisar fuerte en Flushing Meadows para ir por su segundo Grand Slam (ganó el US Open 2009).

Fuente: TyC Sports