"Cuando haya algo seguro hablaré con todos"

El delantero brasileño del PSG, Neymar, brindó una entrevista en Francia en la que habló sobre su futuro y no descartó dejar de vestir la camiseta del club francés.

"Siempre hay especulaciones sobre mi nombre, sobre si iba a dejar otros clubes, pero nada muy concreto. Cuando haya algo seguro, tenga la seguridad de que hablaré con todos. Estaré a la altura, lo tengo muy claro", explicó el ex Barcelona.

Por otra parte, Neymar habló de su comportamiento fuera del campo de juego y explicó que "soy consciente de todo lo que rodea a mi nombre, de lo bueno y lo malo. Últimamente, se han inventado muchas cosas. Me acusan de haber consumido drogas durante la víspera de Año Nuevo. La gente cree que yo supero los límites. Soy un gran atleta... Estoy un poco loco, pero no soy tan estúpido. Estoy muy feliz, porque si hablas de mí es porque tengo mucha calidad y estoy entre las mejores. Ahora estoy mucho más tranquilo, he madurado mucho, lo que me permite lidiar con cualquier situación".

La entrevista completa