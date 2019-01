Crespo lamentó el empate ante San Martín

El debut de Hernán Crespo como entrenador en el fútbol argentino no fue del todo satisfactorio para el ex delantero de River y la Selección argentina, ya que a Banfield -su equipo- le empataron a 15 minutos del final.

"No fue el debut que esperaba, obviamente quería que fuera con un triunfo y que la gente lo disfrutara. No pudo ser, pero esto recién empieza para el cuerpo técnico que me acompaña y vamos a seguir trabajando para conseguir triunfos", dijo Crespo tras el empate 1-1 con San Martín de San Juan.

Tras debutar con empate en la Superliga, Crespo declaró que "chequeó" en su computadora el último gol anulado y, para él, fue válido. ¿Mereció Banfield el triunfo? pic.twitter.com/ekUEiRC30V — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2019

En diálogo con Télam, Crespo reveló que en las horas previas "estuve ansioso y un poco nervioso durante el viaje en micro, pero ya en el vestuario me tranquilicé. El debut como técnico, por supuesto, es algo muy distinto al que recuerdo como jugador en River. Entonces era muy joven (18 años) y ahora como entrenador es otra responsabilidad".

El DT del "taladro" dijo que tenía "bronca por el gol anulado a poco del final, pero son cosas del fútbol", y se mostró conforme "porque el equipo rindió bien, aun que sabemos que hay que mejorar cosas en la defensa y en la definición".

Durante el encuentro, a Crespo -de extensa trayectoria en Europa como futbolista en Inter, Lazio, Milan y Chelsea entre otros- se lo observó muy activo, con movilidad para dar indicaciones a sus jugadores, a quienes aplaudió en varias jugadas.

"En el vestuario había bronca por el empate, y eso me da impulso para el futuro, porque de esa bronca saldrá la rebeldía para mejorar y seguir creciendo", concluyó Crespo.