Coudet criticó el "interinato" de la Selección

Eduardo Coudet lo dejó en claro. No tenía necesidad de sentar postura, pero lo sintió necesario. Su mirada sobre el cargo que ocupa Lionel Scaloni en la selección argentina es completamente negativa.

Su conferencia de prensa en Racing estuvo centrada en el día a día del club, pero también se hizo un espacio para criticar el rol del técnico interino del equipo nacional.

"Es la selección argentina y están diciendo 'vamos a ver a quién elegimos'. Bueno, si hay un interinato, busquemos un tipo que tenga veinte años dirigiendo. Y no es nada contra Scaloni, yo quiero que le vaya bien porque quiero que a Argentina le vaya bien. Pero si Scaloni en un año está en la Sub 20, yo me como un chancho crudo. ¿Vos te creés que en un año no le van a llegar ofertas de clubes de Primera después de haber estado seis partidos en la Mayor?", disparó ante los periodistas haciendo foco en que Scaloni está realizando su primera experiencia como entrenador al mando de Argentina.