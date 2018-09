Coudet: "Gallardo es el mejor DT de Argentina"

Racing es el gran candidato a quedarse con la Superliga. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet tiene uno de los planteles más ricos del fútbol argentino y, tras sus eliminaciones en la Copa Argentina y en la Libertadores, es el único torneo que jugará hasta adentrado el 2019 cuando empiece la Copa Sudamericana.

El entrenador de la Academia, dialogó con Radio Mitre y analizó la dura eliminación d ela Copa Libertadores a manos de River. “La serie contra River era difícil pero yo no le encuentro una explicación al partido que hicimos. La sorpresa fue porque habíamos preparado otra cosa”, afirmó el entrenador

“Somos todos culpables de la eliminación”, señaló el director técnico realizando una fuerte autocrítica. “River planteó el partido que yo creía pero no pudimos ejecutar nuestro plan. No nos sorprendieron tácticamente pero no fue nuestro día. Me pegó muy fuerte la eliminación”, sostuvo el director técnico.