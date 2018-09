Continúa la acción en los Juegos Sanmartinianos

Sigue la acción en los Juegos Sanmartinianos, los cuales ya tiene a muchos de los ganadores, que se ganaron el derecho a representar a la provincia en las Finales Nacionales de los Juegos Evita, que se llevarán a cabo en la Ciudad de Mar del Plata a fines de octubre.

El Hockey tuvo participación en los Sanmartinianos

Fueron días de muchísima actividad y sana competencia con presencia de delegaciones de todos los rincones de la provincia, tanto en deportes individuales, como fue el caso del Acuatlón, Vóley Playa y Pelota Paleta, como de conjunto, en donde se disputaron las finales de Básquet 3 vs 3 masculino y femenino sub 14 y sub 16, Hockey Masculino y Femenino sub 14 y sub 16, Rugby, Balonmano Masculino y Femenino sub 16 y Vóley Masculino y Femenino sub 17.

Las actividades continuarán el próximo 15 y 16 de septiembre con el Mountain Bike y Ciclismo en ruta. Los adultos mayores entrarán en acción el 28 y 29 de del corriente y cerrarán los Sanmartinianos las finales del Atletismo el 5 y 6 de octubre.

Estos son los vencedores de cada uno de los deportes que jugaron durante la semana pasada y este fin de semana.