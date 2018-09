Con tres mendocinas, debutan Las Gigantes

Llegó el momento más esperado desde hace muchos meses. Nuestras chicas debutan desde las 10 en el Mundial de Tenerife; un premio más que merecido a una AmeriCup soñada, en la cual estuvieron a milímetros de coronarse campeonas en Buenos Aires.



Si bien no fue lo mismo, parte de la conquista en Tunja tuvo gusto a revancha, máxime si se tiene en cuenta que pasaron 70 años desde el anterior título sudamericano conseguido.



De igual manera, el certamen que está a punto de comenzar promete poner la vara muy alta, dado a que por la preparación de las selecciones, y las figuras que estarán presentes, es a priori de los más complejos que se recuerde.



El primer rival de Las Gigantes será Turquía. El elenco euroasiático concluyó quinto en el último Europeo, y buscando no ceder más terreno en una región altamente competitiva planificó su preparación con varias escalas.



Luego de las llaves eliminatorias de febrero (ante Bielorrusia y Estonia) entrenó durante una semana en Eslovenia. Formó parte de un cuadrangular en República Checa en junio, ante las anfitrionas, más China y Rumania.



A comienzos de julio hizo frente a dos cotejos con Canadá, y ya en agosto comenzó a cerrar su puesta a punto. El derrotero lo inició con Rusia, para luego medirse en dos ocasiones ante Bélgica.



Rompió el molde, y eligió jugar ante Australia y Nigeria, rivales directos de la zona, a pocos días del Mundial, cayendo con las oceánicas (el pasado 13) y ganándole a las nigerianas (el último domingo).



El historial marca sólo dos juegos entre Argentina y Turquía; habiendo sido ambos por Repechaje Olímpico y siempre con el cuadro “rojo” festejando. La primera vez, en 2012, por 78-52. Las más reciente en Nantes 2016, por 66-38.



Inmersa en un proceso de años, la escuadra turca tiene varias referentes, a las cuales potencia la nacionalizada Quanitra Hollingsworth.



En cuanto a preparación la celeste y blanca no se quedó atrás. En mayo realizó una gira por China, contabilizando seis cotejos donde se midió con Serbia, Australia y la dueña de casa.



De regreso en el país, afinó detalles ante Sacred Heart University (NCAA I) en dos partidos en el CeNARD, para después ir una semana a Cachi, provincia de Salta, a aclimatarse pensando en el Sudamericano, que días más tarde se adjudicó.



Sin pasar por Buenos Aires, la delegación nacional participó de un torneo en la española ciudad de Cáceres, donde probó fuerzas ante España y Puerto Rico, para concluir su itinerario en suelo belga, con dos partidos ante las dueñas de casa.



En total, Argentina disputó 17 cotejos este año, siendo de las 16 selecciones involucradas en el Mundial, la tercera con mayor cantidad de partidos, equiparando la línea de Australia, y estando por debajo de Japón y China, ambos con 23.



El partido será transmitido en vivo por DirecTV (Toral-Viola), y en diferido, a partir de las 13:30, por la TV Pública (Osovi-Kuffner).