Con Messi, el Barça lo dio vuelta en Anoeta

El Barcelona se mantuvo hoy en la cima de la Liga española de fútbol al imponerse por 2-1 a la Real Sociedad, después de voltear un marcador adverso.

En el renovado Estadio de Anoeta, que ya no tiene pista de atletismo alrededor del verde, el vigente campeón español necesitó recomponerse en el segundo parcial para con goles del uruguayo Luis Suárez, en el minuto 63, y del francés Ousmane Dembélé, en el 66', neutralizar el tempranero tanto de Aritz Elustondo en el 12'.

Dos semanas después de su último duelo en la competición doméstica, los dirigidos por Ernesto Valverde enlazaron así su cuarta victoria consecutiva y, con 12 puntos, se quedaron solos en la punta de la clasificación. El Real Madrid los acompañará si más tarde se impone en su visita al Athletic de Bilbao.

El descanso durante la pausa para las selecciones de la mayoría de sus hombres no pareció favorecer especialmente al Barcelona que, fiel a la tradición del último decenio, empezó a sufrir pronto en el nuevo Anoeta. Y no porque la Real se mostrase superior a los azulgrana. Sino porque el campeón de Liga no acabó de reconocerse en el once de salida de Ernesto Valverde y porque los vascos convirtieron en su primera aproximación al área de Marc André Ter Stegen.

Fue en una jugada a balón parado en la que la pelota quedó suelta en el área y, tras una pugna entre diversos jugadores, llegó a Elustondo, que conectó un zurdazo ajustado al palo, inalcanzable para el arquero azulgrana.

El defensa vasca dedicó su tanto al homenajeado Imanol Agirretxe que, obligado por las múltiples lesiones, dijo adiós a la hinchada que lo acompañó durante toda su carrera.

Sin hacer grandes méritos, la Real se adelantaba ante un Barcelona que partió con Sergio Busquets y Philippe Coutinho descansando en el banco y que no consiguió funcionar con Nelson Semedo en el lateral derecho y Rafinha y Sergi Roberto como acompañantes de Ivan Rakitic en el mediocampo.

Nadie consiguió sacar el balón jugado como Busquets, el equipo no encontró a Lionel Messi y el peligro del campeón fue inexistente.

Más allá de un cabezazo de Piqué, que se marchó desviado por poco, el Barcelona no inquietó al argentino Gerónimo Rulli.

Por segunda vez ya en lo que va de Liga, Valverde tuvo que trastocar sus planes en el segundo parcial. Coutinho sustituyó a Semedo a la vuelta de la pausa y, minutos más tarde, Busquets reemplazó a Rafinha.

Con ellos en la cancha y el partido más abierto, el Barcelona volteó el duelo. Con Messi ya como canalizador del juego, Luis Suárez igualó el choque, apenas dos minutos después de que Ter Stegen salvara el segundo tanto de la Real.

Siempre con la pierna preparada, el delantero uruguayo cazó un balón en el área chica que había quedado flotando después de un cabezazo de Piqué que despejó con una mano Rulli y que peinó Samuel Umtiti. Sin piedad y con rabia, Suárez fusiló al arquero argentino.

El Barcelona intuyó su momento. Y exigió a Rulli como no lo había hecho durante todo el duelo. El guardameta de los vascos pudo salvar el envenenado disparo de Coutinho, pero no el poco ortodoxo remate de Dembélé, que atrapó otro balón suelto en el área.

El delantero francés fue sustituido minutos después por el chileno Arturo Vidal, en un intento de Valverde de resguardar el resultado.

Consiguió el objetivo final, pero no sin sufrimiento. Como ya le había sucedido en la cancha del Valladolid, los azulgrana recularon en exceso, cedieron el balón y vieron cómo la Real gozaba de un par de ocasiones a la contra para igualar el marcador.

Estuvo bien Ter Stegen y aguantó el campeón, que aguó la fiesta a los vascos en su primer partido de esta temporada en Anoeta.