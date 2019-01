Comienza la Copa Argentina 2019

Nueve encuentros por la fase preliminar del torneo Federal A, entre los que se destaca el clásico salteño entre Juventud Antoniana ante Gimnasia y Tiro, pondrán en marcha hoy la Copa Argentina de fútbol 2019.

Los cruces corresponden a los partidos de ida de la fase preliminar del Federal A y estarán protagonizados por los equipos que jugarán la zona Reválida de ese torneo del interior.

�� Este miércoles arranca la octava edición de la competencia más integradora ��⚽️



Ingresá al siguiente link para conocer su primera jornada de encuentros ✅��https://t.co/Vj4kDThWYY#CopaArgentina2019 ������ pic.twitter.com/S5VXwua84g — Copa Argentina (@Copa_Argentina) January 14, 2019

Esta fase de la Copa Argentina estará integrada por 20 conjuntos del Federal A, los cuales se enfrentarán a partido de ida y vuelta y los 10 vencedores de los cruces pasarán a la segunda ronda preliminar de ese torneo del interior.

Los partidos a llevarse a cabo hoy serán los siguientes:

A las 17: Independiente de Neuquén vs. Deportivo Madryn, árbitro Marcos Fernando.

A las 17.30: San Martín de Formosa vs. Crucero del Norte de Posadas, Néstor Sosa.

A las 21: Defensores de Pronunciamiento vs, Juventud Unida de Gualeguaychú, Jonatan Correa; Atlético Paraná vs, Sportivo Las Parejas, Adrián Franklin; y Deportivo Roca vs. Cipolletti de Río Negro, Luciano Julio.

A las 21.30: Douglas Haig de Pergamino vs Ferro Carril Oeste de General Pico, Nahuel Viñas; Racing de Córdoba vs. Sportivo Belgrano de San Francisco, Carlos Córdoba; y Altos Hornos Zapla de Jujuy vs. San Lorenzo de Alem (Catamarca), Ramón Guaymas;

A las 22: Juventud Antoniana de Salta vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Carlos Gariano.

En tanto el jueves se completarán los cotejos de ida con:

A las 21.30: Juventud Unida de San Luis vs, Sportivo Estudiantes de San Luis, César Ceballos.

Los partidos de vuelta se llevarán a cabo el domingo venidero y, si al cabo del segundo encuentro hay igualdad de puntos y goles, pasará de ronda el conjunto que haya anotado más tantos en condición de visitante, mientras que si persiste el empate el pasaje a la próxima fase se definirá con tiros desde el punto penal.

El campeón de la Copa Argentina, cuya última edición fue ganada por Rosario Central, se clasificará a la Copa Libertadores de América del 2020.