Cementista y Jockey igualaron en la primera final

La primera final del torneo Clausura del futsal local terminó empatada 2 a 2 tras un partidazo disputado por Cementista y Jockey en el Juan Domingo Ribosqui de Maipú. Por un lado, Jockey venía de apabullar a Talleres en el mismo estadio, por el otro, Cementista le ganó una serie reñida a Don Orione y sueña con volver a gritar campeón.

#Superfinal



¡A ESPERAR EL DOMINGO!



En la final de ida, @prensajockey y @ClubCementista igualaron 2 a 2 en un partido vibrante y apasionante hasta el final. El Burrero y el Poli definirán el campeón del #Clausura el próximo domingo.#SomosMendoza pic.twitter.com/GrLfi0OO4i — Futsal Mendoza (@fefusamendoza) 28 de diciembre de 2018

El primer tiempo fue del Burrero. Los de Strugo se adueñaron de la pelota con claridad y en un minuto Tetu Colombi puso en ventaja a los suyos con un tiro libre inteligente. Malas noticias para el Poli que además se quedaba sin arquero por la lesión de Salazar en un encontronazo contra Gonzalo Pires. A la cancha Paolo Olivera y otro gol de los del barrio San Ignacio en los pies del “siete bravo”. Pires desbordó por derecha picando la pelota sobre la pierna de su marca y en velocidad buscó la pared con Colombi, quién no fallo en la devolución para que el 7 aumente la ventaja.

Los del Leche Lucero no estaban finos pero dejaron varios destellos que reflejaban una reacción ante tal adversidad. Así fue como llegó el descuento de Agustín Luquez tras una gran jugada colectiva del Poli.

En el complemento, los de Las Heras salieron enchufados y se veía un equipo mejor parado, tanto en la marca como en las salidas de ataque. La frutilla del postre la puso Ariel Hernández, que con un desborde por el mismo sector que Pires en el primer tiempo dejó solo en el segundo palo al mellizo Álvarez e igualó la contienda después de ir dos goles abajo.

Finalmente, el encuentro finalizó en tablas y quedó todo abierto para la vuelta del próximo domingo en el mismo estadio.

Síntesis

Cementista (2): Nicolás Salazar, Renzo Grasso, Ariel Hernández, Lucas Díaz, Gustavo Álvarez. Ingresaron: Paolo Olivera, Martín Páez, Agustín Luquez, Lautaro Biondi, Gonzalo Ábrego. DT: Omar Lucero.

Jockey Club (2): Enzo Maza, Facundo Colombi, Diego Koltes, Matías Scaffetti, Gonzalo Pires. Ingresaron: Jonathan Gallegos, Facundo Miranda, Nicolás Páez, Martín Cusa, Tomás Pinea. DT: Eduardo Strugo.

Goles: PT Facundo Colombi (J), Gonzalo Pires (J), Agustín Luquez (C). ST Gustavo Álvarez (C).

Amarillas: Agustín Luquez (C), Renzo Grasso (C), Paolo Olivera (C), Jonathan Gallegos (J), Tomás Pinea (J), Matías Scaffetti (J).

Árbitros: Jorge Sisterna y José Lorenzo.

Cancha: Juan Domingo Ribosqui.

Figura: Gonzalo Pires (J).

Prensa FEFUSA