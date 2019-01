Carlos Lampe es pretendido por Huracán

Carlos Lampe podría continuar en el fútbol argentino luego de su breve paso por Boca, al que llegó para jugar la Copa Libertadores de América aunque, finalmente, no tuvo minutos tras la rápida recuperación del mendocino Esteban Andrada.



Si bien el presidente del Globo, Alejandro Nadur, aseguró que todavía las negociaciones con Marcos Díaz no están finalizadas, todo hace indicar que el arquero no continuará en la institución y el presidente de Huracán ya se comunicó con el representante de Lampe.



El boliviano está muy cerca de convertirse en jugador del Globo y, si no se concreta la operación, la otra alternativa es Anthony Silva, paraguayo de Cerro Porteño.