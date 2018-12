Canapino: "Ganó la familia del automovilismo"

El piloto Agustín Canapino, que obtuvo el Olimpia de Oro como el mejor deportista argentino del año, consideró hoy que el máximo premio que otorga anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos “se lo ganó la familia del automovilismo, que genera muchas pasiones en todo el país”.

Canapino se destacó en tres categorías este año, el Turismo Carretera, el Súper TC 2000 y el Top Race, con consagración en la primera de ellas, la categoría más popular del automovilismo argentino.

“Estuve cerca de lograr la triple corona, puntero en algún momento en las tres, y el hecho de haber logrado el tercer título del TC y dos subcampeonatos en las otras categorías hicieron que este fuera un año fantástico”, apuntó el piloto.

Precisamente para lograr el campeonato de TC el arrecifeño había llegado con pocas chances a la última fecha, en la localidad bonaerense de San Nicolás, con once puntos por debajo del bonaerense Matías Rossi y largando último en la final por un abandono en la serie.

Sin embargo la probabilidad de caída de agua del domingo pasado lo hizo optar por gomas especiales para su Chevy, así quedó tercero en la primera vuelta, por despistes y cambio de neumáticos del resto de los pilotos, y terminó segundo y consagrado. “Fue una carrera estratégica que dio sus resultados”, explicó.

Luego de 64 años un automovilista ganó anoche el Olimpia de Oro, luego de que el mítico Juan Manuel Fangio lo hiciera en 1954. “No tengo ni una uña de Fangio, esto es algo no imaginado que dedico al pueblo de Arrecifes, porque siento que todo el esfuerzo valió la pena”, contó Canapino.

Y no se cansó de los agradecimientos: “Lo comparto con los pilotos de todas las categorías, nacionales y zonales, con que quienes nos mueve esta pasión por la velocidad y en donde nos jugamos la vida en cada carrera, con los mecánicos que dejan horas de vida quemándose las manos, los hinchas y los que están en las buenas y especialmente en las malas”.



Canapino señaló que la importancia del premio para el automovilismo “se debe a que acá están de los mejores pilotos del mundo y si no fuera por el nivel que tienen hoy yo no estaría acá”.

Más allá de su talento, mucho de su éxito se debe a su padre Alberto Canapino, histórico preparador que fue campeón en TC con pilotos como Juan María Traverso (dos veces), Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva, Norberto Fontana y Christian Ledesma, y los tres con su hijo, además de un título de TC 2000 también con Traverso.

“Mi padre es todo, me volcó la pasión por los fierros y los autos de carrera, me enseñó todo y fue quien me dio las oportunidades, y por eso su llanto se transformó en un gran abrazo que no olvidaré”, contestó ante una consulta de Télam.

Los festejos quedarán rápidamente atrás y ya el 1 de enero viajará a Estados Unidos para correr el 26 y 27 en las 24 Horas de Daytona con un CadillacDPi-VR de la Fórmula IMSA del equipo Juncos Racing, del argentino Ricardo Juncos.

“Es una de las más importantes del mundo, con los mejores pilotos, pero correr en ese Cadillac va a ser una aventura tremenda”, sintetizó Canapino, quien tras esa competencia regresará al país para iniciar ya la pretemporada con las categorías nacionales.