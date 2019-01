Canadá frenó a Los Pumas 7's en Chile

Tras debutar con una victoria en el Seven de Viña del Mar, Los Pumas 7's fueron derrotados por Canadá en el segundo partido del día. El elenco norteamericano se impuso por 21 a 7 en un duelo en el que dominó totalmente el primer tiempo y la reacción argentina del complemento no alcanzó. El único try argentino fue marcado por Tomás Vanni.

Argentina debutó este mediodía con triunfo en el torneo que se disputa en Chile al superar a su par de Colombia por 33 a 21, con el mendocino Juan González como titular.

Los Pumas volverán a jugar 18.40 con Estados Unidos.