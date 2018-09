Campestrini se ilusiona con un llamado de Boca

Cristian Campestrini vivió una situación muy particular en los últimos meses. El arquero dejó Dorados de Sinaloa ya que fue llamado por Diego Maradona para sumarse al Dinamo Brest, y finalmente el 10 arribó al equipo mexicano y el arquero se quedó sin el pan y sin la torta, con el pase en su poder.

Ahora, su nombre suena entre los candidatos para sumarse a Boca tras la lesión del mendocino Esteban Andrada, y consultado al respecto, el arquero de 38 años que está sin club y no ataja desde hace cuatro meses se mostró entusiasmado: "No tuve la suerte de que me llamaran. Sí, lo leí. Pero estoy con tranquilidad, sabiendo que se manejan muchos nombres", afirmó en diálogo con radio La 990.

"Yo terminé el campeonato en mayo y después, esperando lo que Diego me había propuesto, siempre estuve entrenando. Esto abre un paréntesis para muchos, pero no me olvidé de atajar. No tengo representante, me van a tener que llamar al celular. Se manejan muchos nombres, siempre van a tratar de traer a (Manuel) Neuer o a (Gianluigi) Buffon, pero la ilusión, las ganas y el compromiso siempre están".