Campeona olímpica de ciclismo queda parapléjica tras accidente

La ciclista alemana Kristina Vogel, doble campeona olímpica, quedó parapléjica a consecuencia de un accidente que sufrió en junio durante un entrenamiento, confirmó la propia atleta. "Es una mierda, no lo puedo expresar de otra manera. No importa cómo se lo diga, el caso es que ya no puedo caminar", dijo la deportista de 27 años en declaraciones publicadas hoy por el semanario "Der Spiegel".